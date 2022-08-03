外出用餐沒鎖門　竊賊闖屋剛買新衣全被偷...背包還丟水溝

▲許姓竊嫌闖民宅搜刮有價物，偷走被害人的新衣褲及新背包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林臺西鄉陳姓民眾向警方報案指住家遭闖空門，屋內遭翻箱倒櫃凌亂不堪，剛買的背包、新衣已不見蹤影，損失約9千多元，臺西警分局22時05分接獲報案後，橋頭派出所警員廖修霆及郭子廷立即趕往案發現場，清查相關資料迅速掌握涉案的許姓男子，並45分鐘後火速將許逮捕到案，不僅找回被偷的衣服，也尋獲被丟進排水溝的新背包。

台西鄉陳姓被害人7月25日晚間報案指出，當天剛買了一個新的背包，放在屋內辦公桌上，出門吃晚餐時貪圖方便沒有鎖門，約一個小時後回家，發現家中凌亂不堪，新背包和在其中的新衣服都不翼而飛，損失新臺幣9仟多元，警方仔細清查附近路口監視器，發現身穿某工程行制服的45歲許男涉有重嫌。

▲臺西鄉民宅遭竊，警方與被害人前往排水溝撈出遭丟棄的新背包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警員於22時50分立即動身前往許嫌家中，許嫌一見警察上門嚇得啞口無言，見跑不了，向警方坦承，晚間約19時30分經過被害人家門口，發現未鎖門屋內又沒人，於是進入屋內行竊，拿走新衣服後便將背包丟棄在排水溝滅證，背包內無現金，除了衣服外僅有威力彩中獎200元彩券。

▲警方協助被害人撈出遭丟棄於排水溝的背包，被害人確認背包中物品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西警分局說明，警員與被害人前往丟棄背包的排水溝，現場水深超過3米又無落足點，加上天色已暗視線不佳，若強行下水可能有危險，員警靈機一動，返回派出所拿掃把黏綁在棍棒上，再使用掃把將被害人的背包勾起，雖然新的背包泡在水溝中已毀損，但被害人對於警方積極協助尋回背包的暖心舉動表達謝意，也肯定警方辦案的積極態度。

▲嫌犯供稱偷來的背包已丟進排水溝，警員返回派出所拿掃把，機智將掃把黏綁在棍棒上，再使用掃把將被害人的背包勾起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方訊後將許嫌依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。臺西警分局長黃念生上任後特別重視民生竊盜案，指示轄區內的員警積極偵辦該類型案件，希望能確保民眾安心生活，同時也呼籲鄉親，離開家中應將大門上鎖，並裝設監視器，不要給歹徒任何可趁之機。

▲臺西鄉民宅遭竊，橋頭派出所警員廖修霆及郭子廷迅速查出涉案人並於被害人報案後45分鐘逮回嫌犯偵破竊案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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