「愛台親美是國民黨的總路線」　朱立倫定調：歡迎裴洛西訪台！





▲朱立倫主持中常會。（圖／文傳會提供）



記者羅婉庭／台北報導



國民黨主席朱立倫今（3）日在中常會上表示，國民黨誠摯歡迎美國眾議院議長裴洛西訪台，國民黨堅定的立場就是捍衛中華民國，維護民主自由，同時希望區域和平，讓台灣每一位人民都過上好日子，因此歡迎任何來自國際的友人，支持中華民國、支持台灣、支持民主自由、增進台美關係、維護區域和平。

朱立倫指出，美國的眾議院是代表人民，議長就是民意的代表，是代表美國人民，代表人民來表達對我們民主自由的支持、對中華民國的支持，我們當然應該歡迎。朱強調，希望台美關係能夠更穩定，未來的交流夠更密切，更多雙邊合作。

對於中國大陸連日來動作頻頻，朱立倫表示，這幾天不管是來自對岸的抗議，或有關農漁水產品的禁運問題或軍演，都不希望有任何的意外發生，可能傷害兩岸和平與影響區域安全，更不要影響台灣基層農民的生計。國民黨希望維護所有基層民眾的權益，也希望能讓台海維持和平，兩岸共同繼續交流對話，而不是交惡對抗，這是國民黨一貫的立場。

國民黨表示，中由衷感謝裴洛西對中華民國的支持，期待她未來能繼續在美國為台灣發聲，在外交、國防、經貿等議題面向進行更多雙邊合作，守護人民安全與區域和平。

針對裴洛西今早表示，透過這次出訪共同會見朝野各政黨，希望能夠加強「安全、經濟、治理」三大面向，增加國際間的合作與交流，將區域安全、繁榮拓展到各地，國民黨立法院黨團曾銘宗也回應提到，裴洛西的訪問凸顯美國人民對台灣民主自由的支持，感謝裴洛西議長為促進世界各地的民主和自由所做的畢生努力，並希望議長在台灣度過愉快的時光。

國民黨強調，「愛台親美」是國民黨的總路線，將持續捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平，讓台美關係不斷深化。美國不只是我國的合作夥伴，也是共享價值淵源與歷史情誼的摯友，攜手國際友人共同努力，為中華民國、為台灣打拚和平繁榮的未來