央視正妹主播被洗板！微博炸鍋「犯我中華者，已入住五星級飯店」

▲裴洛西讓微博留言大崩潰，央視正妹主播衰中槍 。（圖／翻攝自孫羽彤微博）

記者邱晟軒／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3日）即將順利完成訪台行程，不過中國大陸網友卻哀號一片，其中，央視正妹主播孫羽彤的微博更慘被大批網友出征狠酸，「十四億人拭目以待，結果雲接機」、「犯我中華者，已入住五星級大酒店」。

擁有空靈大眼、甜美笑容的央視正妹主播孫雨彤今上午在微博上傳一段新聞報導短片，影片先是播放，中國外交部發言人華春瑩日前針對裴洛西訪台一事發表的聲明，「美台勾結挑釁在先，中方正當防衛在後，面對美方罔顧中方反覆嚴正交涉，恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的。」華春瑩強調，更何況中國擁有5千年歷史與14億人口的堅定意志，希望美方對此有清醒的認知。

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隨後，孫雨彤接續華春瑩的聲明表示，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實清清楚楚，中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何台獨勢力留下空間，美方應放棄任何打台灣牌的企圖，如果美方仍一意孤行，由此造成的一切後果將會由美方負責。」

▲▼央視正妹主播孫羽彤微博慘被洗板！（圖／翻攝自孫羽彤微博）

另外，孫雨彤更在貼文引述中國外交部發言人趙立堅日前被詢問，中國軍方對台灣會有怎樣的措施因應，「至於是什麼措施，就讓我們拭目以待」。

不料，該貼文曝光後，卻引發眾多大陸網友不滿，紛紛在孫雨彤的貼文底下留言嘲諷，「美方一直在弧行，沒覺得如何嘛，人馬上就得意的離去了，很隨意，很瀟灑嘛，之前話說太滿了嘛，全國人民都覺得被耍了」、「現在是炸魚給國內老百姓看呢」、「我們看到了後果就是，全華夏兒女雲接老太婆」。

不少大陸網友崩潰直呼「讓子彈飛一會兒，別飛了，家都被偷了」、「犯我中華者，已入住五星級大酒店」、「十四億人拭目以待，結果雲接機」。