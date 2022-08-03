陸懲戒台灣民主基金會　國民黨：停止傷害兩岸關係之不當行徑





▲國民黨文傳會副主委林家興。（資料照記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

中國大陸宣布認定「台灣民主基金會」與「國際合作發展基金會」等單位為台獨頑固分子關聯機構並採取懲戒措施。對此，國民黨文傳會副主委林家興今（3）日指出，此種懲戒無助於推動兩岸人民福祉，呼籲大陸當局立即停止傷害兩岸關係的不當行徑。

林家興表示，台灣民主基金會與國際合作發展基金會皆為中華民國外交部設立的公設財團法人，兩者皆對在國際間宣揚中華民國的民主成就有重大貢獻，並無黨派統獨之分。其中台灣民主基金會依據章程，其董事席次一半以上為政黨代表，便包括國民黨所派代表在內，這既非「台獨頑固份子關聯機構」，更不該遭受「懲戒措施」。

林家興強調，國民黨很榮幸能對在國際間發揚中華民國的民主成就盡心力，而國民黨的兩岸政策都延續過去黨章與黨綱的規範、反對台獨，並且在維護民主自由、區域和平的前提上，不會放棄與對岸「有原則的交流」。

同時，林家興強調，中華民國主張民主自由制度與保障言論自由，大陸當局的所謂法律與懲戒措施不及於中華民國自由地區，呼籲大陸當局立即停止傷害兩岸關係的不當行徑，兩岸應該對話、交流，不應對抗、交惡，否則對兩岸關係與區域和平只會帶來負面衝擊。