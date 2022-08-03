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裴洛西訪台7-11、台鐵遭駭　法務部長蔡清祥：協助蒐證

▲▼7-11超駭客入侵，電視螢幕寫「戰爭裴洛西滾出台灣」。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）

▲7-11電視螢幕寫「戰爭裴洛西滾出台灣」。（圖／取自「記者爆料網 2.0」）

記者吳銘峯／台北報導

美國眾議院議長裴洛西率領美方代表團訪台，有民眾發現3日上午7-11統一超商門市電視螢幕、台鐵新左營車站螢幕，都遭到駭客入侵。法務部長蔡清祥3日表示，已經指示法務部調查局專責單位，協助瞭解、蒐證，至於其他工作，則是配合國安團隊，做好因應措施。

裴洛西率團於2日深夜訪台，3日一早就有不少民眾，在7-11統一超商立法院前、內湖等地的門市，發現電視直播系統出問題，顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」。此外，3日上午10點左右，台鐵新左營車站大廳螢幕上，竟以簡體字寫上「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不斷；偉大華夏終將統一」。

對於這些狀況，超商總公司低調回應，是廠商受不明來源干擾播放訊息，已立即請廠商修復，門市營運正常；另外台鐵也表示，螢幕受到駭客攻擊，已經斷電，並請廠商處理。

法務部長蔡清祥在媒體詢問駭客入侵時，僅回應「被害公司已向刑事警察局報案，已經積極處理當中；不過法務部調查局資安站，他們也會協助瞭解、蒐證。至於台鐵車站螢幕的問題，是在高雄新左營車站，所以法務部調查局的高雄處也積極地瞭解、蒐證當中。」

另外記者詢問蔡清祥，是否會配合國安單位，鞏固基礎措施。蔡清祥回答「當然有，我們國安團隊包含法務部調查局等單位，對於國家基礎安全措施，平常都是會做好聯絡，要求各個所屬機關做好防範的工作。」

▼蔡清祥回應駭客事件。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼蔡清祥回應裴洛西訪台駭客事件。（圖／記者吳銘峯攝）

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