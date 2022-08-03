不只鳳梨酥還有這款台灣味！歡迎裴洛西到訪　百杯珍奶直送立院

▲被稱「台灣的朋友」裴洛西訪立法院，民進黨台中市議會黨團送百杯珍奶歡迎。（圖／市議員江肇國提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

美國眾議院議長裴洛西今（3）日訪台，總統蔡英文今天特別送上鳳梨酥當見面禮，但事實上不只鳳梨酥，裴洛西此行還嚐到另一個台灣味–台中知名珍珠奶茶。裴洛西上午拜會立法院時，由於立法院長游錫堃快篩仍為陽性，改由副院長蔡其昌親迎。會面現場桌上擺了珍珠奶茶，是民進黨台中市議會黨團透過立委莊競程聯繫相關單位，訂100杯珍珠奶茶轉送美國訪問團，與美方代表分享台中名產。

美國眾議院議長裴洛西昨天晚間抵台訪問，民進黨台中市議會總召江肇國表示，近日珍珠奶茶才在Uber Eats舉辦的票選中當選台灣美食之光，也首度登上紐約時代廣場看板。身為珍珠奶茶起源地的台中，黨團很榮幸能夠登上國際，也跟開心能和台灣最佳的國際友人們一同分享台中的好滋味。

江肇國也強調，裴洛西議長長期關注民主及人權議題，與台灣社會價值信念相同，是我們長期的友人。而台美關係在這幾年急速加溫，交流更為頻繁，裴洛西議長訪台成為2018年美國國會通過台灣旅行法後，訪台最高層級官員，足證台美關係的密切與親善。兩國友誼就如同台中的珍珠奶茶一樣濃厚、芳醇、甜蜜，且值得慢慢咀嚼回味。

民進黨立委莊競程表示，感謝裴洛西支持台灣、認同台灣自由、民主、人權價值，期盼未來繼續深化，讓台灣在對抗中國併吞之路，得到更多助力，更為堅強。