裴洛西鐵人步伐曝！腳踩高跟鞋現身人權園區　攝影官一路倒退嚕

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵達台灣，今(3日)下午參訪國家人權博物館。《東森新媒體ETtoday》捕捉到裴洛西進出人權園區畫面，雖然她已82歲，但仍不受時差影響，一連串「鐵人行程」下來精力仍十分充沛，步伐亦相當穩健；裴洛西今身穿白色西裝外套、搭配天藍色背心、高跟鞋、及口罩，配色方面也極具巧思。

▲裴洛西參訪國家人權博物館，陳菊前往現場陪同。（圖／記者陳以昇攝）

裴洛西今率團拜會立法院、會晤總統蔡英文，下午前往新店景美參訪國家人權博物館，由於這裡就是當年進行美麗島事件軍法大審的所在地，監察院長、人權會主委陳菊是否陪同備受關注。

裴洛西座車大約在下午2時40分抵達人權博物館，座車行駛進入園區之前，裴洛西也在車內親切地揮手向媒體打招呼，不過全程皆未搖下車窗；下午3點10分，陳菊現身園區與裴洛西碰面。

裴洛西雖已82歲，但穿搭用色風格強烈，今身穿白色西裝，內搭衣與高跟鞋還特別呼應總統蔡英文頒授的勳章，換上天藍色，配色細節極具巧思。裴洛西下午現身人權園區時戴著耳機，不時與身旁隨扈交談；前方的攝影官也配合她的腳部，一路「倒退嚕」，記錄裴洛西的一舉一動。裴洛西精力相當充沛，似乎不受時差影響，步伐依舊沉著穩健。

▼裴洛西不時與身邊隨扈交談。（圖／記者陳以昇攝）

▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，今會晤總統蔡英文。（圖／路透）