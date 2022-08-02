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黃燈亮了「騎士乖乖停」結果好慘　4車一舉動網罵翻：趕投胎？

網搜小組／鄺郁庭報導

有機車騎士7月30日下午目睹一場車禍，當時他行經台北市民權承德路口，眼見黃燈亮了便慢慢煞車，前面就有騎士也想乖乖停下來，卻被2輛未減速、還在往前衝的機車撞倒，還有其他人也閃避不及，約有4輛機車發生擦撞。影片意外引發熱議，因為網友都在討論，到底黃燈該加速還停下來。

目擊騎士在臉書「●【爆料公社二社】●」貼出影片，只見當時前方路口的號誌已轉為黃燈，就有黑衣騎士乖乖停在機車等待區，結果後方白衣騎士似乎本想衝過去，見來不及煞車、趕緊左偏閃避，不慎遭後方一輛完全沒減速的紅色機車撞上，白衣車主當機立斷「棄車」往前跑。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

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▲當時號誌亮黃燈，有騎士就乖乖停下來。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

而黑衣騎士原本乖乖停車時，先被白衣車主A了一下，已經有點失去平衡，接著又被後方沒煞車的GOGORO直接撞上，強大撞擊力讓兩台車都倒地。幸好兩人看起來都無大礙，馬上就站起來。

影片一出引發議論，就有人開砲4輛不減速的機車，「黃燈是叫你減速煞停，一堆道路蟑螂看到黃燈就猛補油門」、「為了一個紅燈的時間，反而要花N倍的時間等警察來處理」、「台灣一堆連轉紅燈後也要衝」、「這個大條的路當然減速，每個像是趕投胎一樣。」

也有網友表示，「黃燈就過吧……這時段應該車流量多，急停被追撞可能性很大」、「快到停止線遇到黃燈急剎，是自殺的行為……不信你就多試幾次，這樣的車禍我看過n次了」、「一堆人衝的時候，絕對不要自己停下來」、「黃燈路口就怕這樣，前車急停，後車想過或也急停，然就會撞一起了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

▲一票人看到白衣騎士後，不禁大歪樓。（圖／翻攝自●【爆料公社二社】●）

還有人看了白衣騎士「棄車」緩衝的舉動，忍不住大歪樓，「那台接近完美閃過的，會不會幸運值點超高啊」、「為啥第一個車主可以這麼淡定的助跑緩衝，太屌了吧」、「白衣服騎士有練過」、「白衣敏捷點滿耶」、「我看到最前面往前跑的那位，嘴角失守了」、「那個判斷力……跟股市老手一樣，隨時知道哪時候要出場。」

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