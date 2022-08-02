獨／亞聯客運失控翻覆橫躺國道　因這疏失「監理所要罰9千元」

▲亞聯客運8/1在國三南向57.6K處客運翻覆佔據3車道。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李姿慧／台北報導

亞聯客運昨(8/1)在國3南下57.6公里大溪路段失控翻覆，15名旅客輕傷，公路總局台北區監理所前往亞聯客運安全查核結果出爐，初步認定車輛檢驗、保養、司機訓練都沒問題，但該司機當天駕駛在動態系統上傳資料不符，雖非肇因，但監理所仍將依《公路法》開罰9千元。

亞聯客運昨行駛國道突然失控翻覆，大客車翻倒橫跨3車道，車上乘客和司機共20人，其中15人輕傷送醫，昨下午已出院和離開醫院。國道公路警察局初判疑似是客運駕駛變換車道不當擦撞另一輛自用大貨車。

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公路總局台北區監理所昨也前往亞聯客運安全查核，結果出爐，台北區監理所今表示，亞聯客運經查核後，車輛檢驗、定期保養都沒有問題，司機也都有定期參加半年一次的受訓，包括去(110)年12月28日曾教育訓練過，今年6月28日也曾訓練過，司機一周內也都沒有超時紀錄，初步認定亞聯客運駕駛管理都有做到，但駕駛行為和肇因仍要由警方調查。

▲亞聯客運8/1在國三南向57.6K處客運翻覆橫躺國道佔據3車道。（圖／記者楊熾興翻攝）

不過台北區監理所指出，查核時發現該駕駛開車前應在動態系統輸入自己的身分識別代碼，但該部分出現疏忽，忘記切換成自己的身分識別代碼，也因此違反《汽車運輸業管理規則》19條之4，上傳動態系統資料不符，因此將依照《公路法》77條，對亞聯客運開罰9千元，不過此疏失並非車禍肇因。

監理所人員私下也表示，交通部規定客運和遊覽車等大客車上國道，自8月1日起，4歲以上乘客都要強制繫安全帶，司機也有提醒車上乘客，亞聯客運發生車禍恰巧是強制繫安全帶新制上路首日，車上旅客都僅有輕傷。

