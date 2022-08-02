慘摔片！騎士黃燈停下　「5機車連環撞」像打保齡球

記者邱中岳／台北報導

北市大同區在7月底發生一起5台機車追撞的意外，1名機車騎士行經民權西路上，因為燈號的變換剎車停下，但後方4輛機車煞車不及追撞，造成5台機車撞成一團，整個過程也被一旁的機車行車記錄器拍下並上傳網路社群。

警方調查，7月30日中午12時許，1名騎士行經北市民權西路往東方向，經過承德路口時，因號誌燈變換成黃燈，剎車準備停等紅綠燈，但後方4台機車追撞上來，宛如保齡球般倒地。

▲1台機車停等黃燈，卻被後方4台車輛無辜擊殺。（圖／翻攝《爆料公社二社》）

整個事發經過也被後方駕駛車上的行車記錄器拍了下來，畫面中一群機車騎士行駛在民權西路，行經大龍街口，在承德路口時，1台機車停下等候黃燈，後方機車接連追撞。

▲機車停等黃燈，後方4機車因剎車不及直接撞上，造成5騎士倒地身體多處擦挫傷。（圖／翻攝《爆料公社二社》）

連環追撞之後，5名騎士紛紛倒地，民眾拍下過程上傳臉書社群《爆料公社二社》，所幸5名機車騎士僅肢體擦挫傷，送醫包紮後並沒有大礙。

不少網友看過影片表示，「遇到變燈我要停下來時我都會注意後照鏡，我可不想用生命捍衛路權」，也有網友指出，「光看這樣切來切去我都無言了」，另外還有網友說到，「什麼叫安全距離？就是當前車有突發狀況，你可以好好剎車的距離」。