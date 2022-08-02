台大迎新傳單無中文遭批自嗨　學生會回覆「這句話」讓網友炸鍋了

▲台大學生會迎新傳單只有英文版與台語，沒有中文版，引發熱議。（圖／摘自Dcard）

記者許敏溶／台北報導

進入8月就是新學期開始，但有台大新生拿到今年迎新傳單，卻只有英文版與台語版，一名台大新生在「Dcard」台大版PO文，抱怨看不懂、感覺像文盲，沒想到學生會幹部竟回覆「99%的台灣人是文盲」，事件引發熱議，更讓網友炸鍋，網友回應「寫中文很困難嗎？」，更批評台大學生會「在小圈圈自嗨吧，用文化道德綁架新生」。

暑假已經過了一半，新學期不久後開始，台大學生會日前在網路上公告迎新傳單內有中文、、台語、英文、客語版本，但在寄發給新生的宣傳單內，卻只有英文版與台語版，有台大新生將傳單PO在「Dcard」台大版，抱怨看不懂，感覺像文盲，但學生會幹部回應：自信點，把「我感覺」拿掉，以及「99%的台灣人是文盲」，引發不滿，變成網路大亂鬥，也引發網友熱議。

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▲台大學生會迎新傳單在網路版有中文版，但紙本宣傳單上卻沒有，引發熱議。（圖／摘自台大學生會臉書）

有網友回應表示，「寫中文很困難嗎？」、「會台語的我也是看不懂」，還有網友批評，「他們（台大學生會）就在自已的小圈圈自嗨吧，用文化道德綁架新生」、「好一個擬制本土語言、好一個強迫母語」。

據了解，台大學生會的迎新DM都是學生會自己獨立和廠商討論合作，校方並沒有介入。