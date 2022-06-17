阿嬤帶大的孩子！生字簿「花的注音」答案逗笑5千人：念出來就對了

▲原PO直呼這孩子是「阿嬤帶大的！」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

許多雙薪家庭都會將孩子交給「習慣說台語」的阿公、阿嬤照顧，孩子聽久了，或多或少也會說個幾句，就有網友分享一張圖片，笑說這是阿嬤帶大的小孩。而文章曝光後，吸引超過5000人按讚朝聖，不少網友也紛紛直呼「太可愛了吧」、「沒毛病啊」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「原來是阿嬤帶大的！」她貼出朋友小孩的生字簿，從圖片可見，「花」的注音應該寫作「ㄏㄨㄚ」，不過孩子則寫成「ㄏㄨㄟ」，正巧也是台語的讀法。

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貼文曝光後，便讓大票網友笑翻表示，「確實沒毛病，幾蕊ㄏㄨㄟ（一朵花）」、「正確答案100分」、「好想聽阿嬤念花卉的台語」、「尚水ㄟ花」、「好可愛」、「猴：ㄍㄠˊ」、「看很久不懂，但念聲音出來就明白了」、「跟著念會笑出來」。

還有些網友表示，「『ㄏㄨㄟ』就是台語發音的『花』，阿嬤如果是客家人，那就是『ㄈㄚ』」、「我阿嬤是說『ㄈㄚ』」。據了解，花的閩南語有兩種發音，分別是「hue」（如菊花）和「hua」（如花蓮）；客語依不同腔調則有「faˊ」、「faˋ 」、「fa+」、「faˇ」的讀法。

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