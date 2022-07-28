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未對林智堅案發表看法遭質疑「綠色的」　台大學生會曝「兩點回應」

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案持續延燒，現在連台大學生會也被捲入。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案持續延燒，現在連台大學生也被波及，有網友在社群平台「Dcard」PO出一張截圖，質疑台大學生會因為綠色才對林智堅案漠不關心，但學生會回原因是該案已經進入審定委員會，相關內容引發熱議，台大學生會今（28日）表示，回應措辭確實有些不適當，且本屆學生會7月底就交接，故尊重審定會審查結果。

林智堅論文抄襲爭議延燒，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，甚至與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同。林智堅日前召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，還對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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  ▲▼台大學生會遲未對林智堅論文爭議案發表看法，遭質疑是綠色的。（圖／摘自Dcard）

▲台大學生會遲未對林智堅論文爭議案發表看法，遭質疑是綠色的。（圖／摘自Dcard）

林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成審定委員會，並在昨（27日）開會，事件當事人林智堅與另一主角余正煌，目前透過律師正面對決，事件持續延燒，包括台大學生會也被捲入。

網友昨在社群平台「Dcard」PO出一張截圖，內容為一人在台大學生會留言，直台大學生會對林智堅案漠不關心，是因為綠色的嗎？學生會隨後回覆，指學生會一直在關心學術倫理問題，一定比那些想批評林智堅才半路出家研究學倫的人，更加重視學倫，而本屆學生會不對本案發表意見，是因為該案已經進入審定委員會，大家應該尊重專業。

該文引發網友熱議，有的網友指「可憐啊，當初一直批評管，現在換綠色就不講話」，還有網友認為「笑死，這個雙標」，但也有網友幫忙回應，指現在學生會跟之前學生會是不同一批人。

7月底即將卸任的台大學生會副會長蔡朝翔接受訪問時坦言，該則訊息確實是學生會內的同學回覆，措辭上確實有些不適當，若造成外界誤解感到抱歉，而學生會目前立場是不便評論，一來是新的學生會即將在8月1日、也就是下週一上任，不發表看法是為避免造成前後任學生會立場不同，另外則是目前該案已經進入審定委員會，故尊重審定會審查結果。

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