奶茶台語怎麼說？早餐店苦主「喊2字」秒懂　正確唸法曝光

▲早餐店奶茶被戲稱為「最強瀉藥」。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人早上都會來一杯「奶茶」，不過卻也有不少苦主喝完之後會拉肚子。近來就有網友討論起，「奶茶」的台語該怎麼說？結果一票人全卡關，還有網友胡鬧表示，「烙塞藥啊」、「烙塞得（ㄉㄟˇ）」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張圖，只見上方寫著咖啡的台語是「嘎逼」（ka-pi）、啤酒的台語是「必魯」（此為外來詞，bi51 lu11／biiru；台語應為麥仔酒，be̍h-á-tsiú），那「『奶茶』的台語怎麼唸？」

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貼文一出，底下網友熱議，「瀉藥」、「早餐店講『烙塞』就知道是奶茶」、「阿公都講：要喝ㄌㄞˇㄔㄚˊ某」、「講紅茶牛奶的台語」、「ㄤ蝶吳林，遙想童年時的記憶」、「ㄤ碟咕拎」、「應該是ㄋㄧˇ ㄉㄟˊ吧」、「我們這邊發音是ㄌㄧㄣ欸」、「林碟、泥碟都可以！口音問題而已」。

▲奶茶的台語這樣說。（圖／翻攝自教育部台灣閩南語常用詞辭典）

根據「教育部臺語閩南語常用詞辭典」資料顯示，奶茶的台語如同網友所說，依地區不同而讀作「ling-tê」（音近似林碟）或「ni-tê」（音近似泥碟），另也可唸作「lin-tê」。

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