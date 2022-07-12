小吃店公告「烏窺涼涼」　她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

▲小吃店門口貼「4行字」考倒原PO了。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

會講台語的人都看得懂嗎？一名女網友困惑直呼，日前光顧一家小吃店，結果還沒進門，就讓她呆站在原地，「看了三次還是不懂，第一句是什麼意思啊？」原來老闆在門口公告4句話，引發一票網友朝聖挑戰，有人笑虧「我以為是烏龜涼了」，另有人則感慨「現在的年輕一輩台語接觸少，要對加強！」

一名女網友在臉書公開社團《路上觀察學院》貼出一張照片，可見玻璃自動門上貼著顯眼公告，「烏窺涼涼，掐麥呷渾，探吉辛叩，請勿欠肖」。

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而原PO就站在小吃店的門外，她卻越看越霧煞煞，只好拍下畫面求解這一串火星文意思，「看了三次還是不懂，第一句是什麼意思啊？需要翻譯蒟蒻。」

文章曝光後，網友紛紛歪樓回應「我以為是烏龜娘娘」、「我以為是烏龜涼了」、「我還以為他們有缺人，有職缺涼涼」。

對此，有神人正解翻譯，「有開涼涼 有開冷氣的意思吧」、「有開涼涼（冷氣），請別抽菸，賺錢辛苦，請勿欠債（賒欠）」，也有人直言「用白話字／羅馬字拼音比較好」。

不過另有網友感慨，「失去一半不會台語人的生意了」、「這台語不會唸的人，根本是看不懂」、「寫大家都看得懂的不是很好嗎」、「現在的年輕一輩台語接觸少，要對加強」。

▼網友熱議。（圖／翻攝路上觀察學院）

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