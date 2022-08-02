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漢堡王買1送1、頂呱呱1斤雞下殺！「7大速食店」最新優惠懶人包

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲7大速食店最新優惠一次看。（示意圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控快看！《ETtoday新聞雲》幫整理7大速食店最新優惠，不僅有頂呱呱「1斤雞下殺7折」連7天回歸，還有漢堡王買1送1、拿坡里買8送8等，以及肯德基的加1元多1件等，這個月也要繼續爆吃一波。

▲▼麥當勞深夜食堂推2款限定套餐。（圖／業者提供））

▲麥當勞深夜食堂限定套餐下殺84折起吃。

●麥當勞
麥當勞即日起至8月16日推出「麥當勞深夜食堂」，期間每日晚上10點至凌晨3點，只要使用歡樂送訂餐即可享指定套餐優惠最高84折起，一共有2套餐選擇，包括「深夜雞腿套餐（2塊麥脆雞腿+1杯38元冷／熱飲）」及「深夜雞塊套餐（12塊麥克雞塊+1杯38元冷／熱飲）」，這2組套餐可是深夜時段才有賣，且還能享優惠價，提醒門市、外送平台不參與此活動。

另於Uber Eats也有專屬優惠，即日起至8月16日免優惠碼可享「麥當勞蜂蜜奶茶+4塊雞塊爽吃第2件5折」。

●肯德基
肯德基即日起祭出預訂快取「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可爽吃「蛋撻1個」或「4塊上校雞塊」。

▲▼頂呱呱一斤雞 。（圖／業者提供）

▲頂呱呱1斤雞下殺7折吃限時7天回歸 。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至8月8日限時7天於全門市祭出「1斤雞下殺7折」優惠，滿滿600克的多汁原味炸雞只要199元（外送平台為259元）就能吃到，每人限購2份，數量有限、售完為止；加碼推銅板加價購活動，可享有35元地瓜薯條、45元呱呱包及25元飲料等，加價購每人限買10組。

另至8月26日還有「電子優惠券」可以使用，一共有2大優惠，包括「7大品項均一價48元吃」是以周周推出1品項優惠為主，依序為地瓜薯條、甜甜包2份、辣味炸雞、脖子200g、大杯紅茶雪泥、原味炸雞及呱呱包，最高下殺6折，幫速食控省一波荷包。而「99元點心組」則是用99元就能吃到小套餐，像是有原味炸雞+地瓜薯條+飲品1杯、阿勇雞塊+呱呱包+飲品1杯等共4種組合選擇，期間只要於門市出示電子優惠券就能享優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至8月31日祭出限時「買8送8」優惠，期間凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，且只送不賣，且雞腿桶還享73折下殺優惠。

▲▼漢堡王7、8月最新優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王激省優惠券還有1個月等吃。

●漢堡王
漢堡王即日起至8月31日祭出最新「HOT霸王省優惠券」，一共有6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

除外還有「銅板超值選」、「雙人激省餐」、「霸王分享餐」及「超值早安餐」等，整張券現賺2783元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●必勝客
必勝客即日起至8月29日前祭出平日限定（周一至周五、國定假日除外）「買1送1」優惠，只要透過「PK雙饗卡」APP下擔任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，一次爽嗑雙倍美味，還能現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇。另，全門市、官網還有限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂外帶大、小披薩半價吃。

●達美樂
達美樂全門市即日起祭出「外帶大、小披薩半價吃」優惠。

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