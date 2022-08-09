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麻婆豆腐烏龍麵、黑松露野菇燉飯都有！超商最新聯名蔬食鮮食來了

▲▼全家✕上善豆家✕Vegan Amore蔬慕推中西式蔬食新品。（圖／業者提供）

▲超商最新蔬食美食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搭上近年全球瘋蔬食熱潮，再加上健康、動物保護、環保減碳等理念興起，就有超商特意攜手2大中西式蔬食品牌「上善豆家」、「Vegan Amore蔬慕」推出一系列蔬食美食，不僅吃得到麻婆豆腐烏龍麵、還有黑松露野菇燉飯、蒜香腐乳香辣麵等通通一次滿足，加碼推3款蔬食款飯糰、三明治，8月10日起陸續上市。

▲▼全家✕上善豆家✕Vegan Amore蔬慕推中西式蔬食新品。（圖／業者提供）

▲上善豆家推出2款蔬食鮮食搶先開吃。

全家找來上善豆家、Vegan Amore蔬慕2大蔬食餐廳合作，一共打造4款聯名蔬食美食，首波要搶吃上善豆家的「麻婆豆腐烏龍麵」及「梅干若燥飯」，其中，麻婆豆腐烏龍麵是使用陳年豆瓣醬搭配特製川味麻辣醬調製而成，口感麻辣鹹香，搭配Q彈烏龍麵，涮嘴到不行，而梅干若燥飯則是以老薑、素若燥爆香搭配白飯，並放進辣炒筍尾、油豆腐等配菜，香氣十足，8月10日起正式開吃，加碼還有「芝麻香鬆飯糰」、「傳香G絲飯飯糰」及「彩蔬洋芋三明治」等蔬食選擇。

▲▼全家✕上善豆家✕Vegan Amore蔬慕推中西式蔬食新品。（圖／業者提供）

▲黑松露野菇燉飯、蒜香腐乳香辣麵8月17日上市。

8月17日起則端出與Vegan Amore蔬慕聯名的2款美味鮮食，首推「黑松露野菇燉飯」，選用2種蕈菇炒出鮮香，再放進椰奶增添濃郁口感，每一口都是道地義式風味，而「蒜香腐乳香辣麵」則是以特調腐乳香辣醬汁結合蕈菇，並放進蕃茄丁提味提色，同樣超欠吃，蔬食控趕緊衝嚐鮮。

▲▼天素地蔬Ｘ陽明春天新品。（圖／7-11提供）

▲7-11天素地蔬攜手陽明春天推出4款美食。

另，7-11自有品牌「天素地蔬」近日也找來首獲米其林綠星的「陽明春天」蔬食餐廳合作，攜手打造4款美食餐點，首推「塔香杏鮑菇紅麴飯」，以麻油拌紅麴飯搭配塔香杏鮑菇，香氣十足，另一款「泰式植物雞絲沙拉」，則是選用大豆蛋白製成植物雞絲，再淋上泰式酸辣醬，清爽又開胃。

還有「泰式打拋薑黃飯」，使用OMNI新豬肉製成泰式打拋肉搭配薑黃飯，而「紅醬植物肉丸筆管麵」則同樣以OMNI新豬肉製成植物肉丸再結合義式紅醬，並搭配筆管麵，口感超豐富，即日起就能衝門市吃。

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