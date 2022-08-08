竹市+竹北共17家！　粉專跟風「新竹是麥當勞一部分」網笑翻

▲「新竹大小事」跟風，稱「新竹一直是麥當勞的一部分」。（圖／翻攝自新竹大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，提到台北有38家山東餃子館、67家山西麵館，認為「味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分」，引發網友議論。粉絲專頁「新竹大小事」就發文，跟風華春瑩的說法，推斷出「新竹一直是麥當勞的一部分」，讓不少人笑出來。

「新竹大小事」貼出一張Google Maps的截圖，稱「Google Maps顯示，新竹市、竹北市共有17家麥當勞，味覺不會騙人，新竹一直是麥當勞的一部分」，最後還不忘加上一個「（誤）」，以及多個hashtag「#新竹美食麥當勞」、「#再加上竹東新豐關西共20家」、「#跟風一下」，表示自己是在開玩笑，網友切莫當真。

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貼文一出，許多人也起鬨直笑，「自古以來，麥當勞就是新竹神聖而不可分割的一部分！」「只有美食沙漠辦得到（欠揍）！」「公園也是……」「不然假日排隊排假的嗎？」「新竹傳統美食。」「我們家附近的麥當勞整修，都不知道該吃什麼好。」「那你一定不知道台北市有80家麥當勞。」

至於「新竹大小事」到底在跟風什麼？本站稍早報導《華春瑩：台北有38家山東餃子 味覺不會騙人「台灣是中國一部分」》，中國大陸外交部發言人華春瑩7日在推特發文，貼出一張百度地圖的截圖，稱「百度地圖顯示，台北市有38家山東餃子館、67家山西麵館。味覺不會騙人，台灣一直中國的一部分。失散多年的孩子終究會回家。」

華春瑩的說法引起大量網友議論，多數人都不認同她的觀點，「中國有3000多家麥當勞、8000多家肯德基，味覺不會騙人的話，這代表什麼？」「完蛋了，我家附近麥當勞、星巴克、肯德基通通都有，原來我在美國！」「味覺不會騙人，還不快放下你手上的珍珠奶茶。」

華春瑩會發出該篇貼文，主要是因為大陸最近非常流行用百度地圖搜尋台灣，包括以大陸城市命名的街道，與大陸地名相關的餐廳，都令大陸網友感到非常新鮮，搜尋數大增的情況甚至導致百度地圖一度卡頓到難以使用。