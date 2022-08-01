先打折還能再折！foodpanda「8月超殺優惠碼」來了　加碼抽美食金

▲foodpanda8月限定優惠碼來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

外送優惠來了！為迎接10周年紀念，外送平台「foodpanda」驚喜祭出限時「10重優惠」，不僅精選各大人氣店家先打折再享優惠碼現折活動，還有機會獲得999元美食金，趕緊先收下「8月限定優惠碼」，找時間揪團訂一波。

●10週年10重優惠

1.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「感恩十週年」，並於美食外送指定人氣店家下單即可享「85折」優惠，最高現折60元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至8月31日「情人節人氣餐廳下殺75折起」，且訂單滿469元並輸入優惠碼「十指緊扣」，整單再享「現折70元」優惠，數量有限、兌完為止。

3.即日起至8月31日「父親節熱門餐廳下殺7折起」，且下單美食外送、使用團購訂餐滿1000元，輸入優惠碼「十爸銅人」，整單再享「現折200元」優惠，數量有限、兌完為止。

4.即日起至8月31日「精選店家下殺8折起」，凡於美食外送指定店家下單滿299元並輸入指定優惠碼（依平台顯示），整單再享「9折」優惠，最高現折50元，數量有限、兌完為止。

5.即日起至8月31日免優惠碼「pandapro會員下單星巴克滿300元打85折」優惠，最高現折50元，數量有限、兌完為止。

6.即日起至8月31日「漢堡王指定套餐下殺7折起」，凡下單漢堡王滿300元，並輸入優惠碼「美十漢堡」，整單再享「85折」優惠，最高現折 50元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

7.即日起至8月31日「外帶自取下殺79折起」，凡使用外帶自取滿150元，並輸入優惠碼「十指大動」，整單再享「現折30元」優惠，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至8月14日凡輸入優惠碼「十在好買」，並於指定生鮮雜貨消費滿 499元即享85折優惠，最高現折150元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

9.即日起至8月14日凡輸入指定優惠碼（依平台顯示），下單pandamart熊貓超市滿指定金額即享75折起優惠，最高現折250元，且不限付款方式皆可使用，數量有限、兌完為止。

10.即日起至8月31日全平台下單10張滿250元之訂單，即可獲得加碼刮999 元購物美食金遊戲機會。活動獎項將自動發至使用者帳戶。

●生鮮雜貨優惠

1.即日起至8月12日凡輸入優惠碼「中元省力拜」，並於7-11、全家下單滿300元即享79折優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠

1.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「PSOP22」，且為全平台首次下單滿200元並使用線上付款，即可享現折100元優惠。數量有限、兌完為止。

2.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「PSJCB208」，且全平台下單滿300元享，即可享現折100元優惠，數量有限、兌完為止。

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