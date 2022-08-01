　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

先打折還能再折！foodpanda「8月超殺優惠碼」來了　加碼抽美食金

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲foodpanda8月限定優惠碼來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

外送優惠來了！為迎接10周年紀念，外送平台「foodpanda」驚喜祭出限時「10重優惠」，不僅精選各大人氣店家先打折再享優惠碼現折活動，還有機會獲得999元美食金，趕緊先收下「8月限定優惠碼」，找時間揪團訂一波。

●10週年10重優惠
1.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「感恩十週年」，並於美食外送指定人氣店家下單即可享「85折」優惠，最高現折60元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

2.即日起至8月31日「情人節人氣餐廳下殺75折起」，且訂單滿469元並輸入優惠碼「十指緊扣」，整單再享「現折70元」優惠，數量有限、兌完為止。

3.即日起至8月31日「父親節熱門餐廳下殺7折起」，且下單美食外送、使用團購訂餐滿1000元，輸入優惠碼「十爸銅人」，整單再享「現折200元」優惠，數量有限、兌完為止。

4.即日起至8月31日「精選店家下殺8折起」，凡於美食外送指定店家下單滿299元並輸入指定優惠碼（依平台顯示），整單再享「9折」優惠，最高現折50元，數量有限、兌完為止。

5.即日起至8月31日免優惠碼「pandapro會員下單星巴克滿300元打85折」優惠，最高現折50元，數量有限、兌完為止。

6.即日起至8月31日「漢堡王指定套餐下殺7折起」，凡下單漢堡王滿300元，並輸入優惠碼「美十漢堡」，整單再享「85折」優惠，最高現折 50元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

7.即日起至8月31日「外帶自取下殺79折起」，凡使用外帶自取滿150元，並輸入優惠碼「十指大動」，整單再享「現折30元」優惠，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至8月14日凡輸入優惠碼「十在好買」，並於指定生鮮雜貨消費滿 499元即享85折優惠，最高現折150元，每人可用2次，數量有限、兌完為止。

9.即日起至8月14日凡輸入指定優惠碼（依平台顯示），下單pandamart熊貓超市滿指定金額即享75折起優惠，最高現折250元，且不限付款方式皆可使用，數量有限、兌完為止。

10.即日起至8月31日全平台下單10張滿250元之訂單，即可獲得加碼刮999 元購物美食金遊戲機會。活動獎項將自動發至使用者帳戶。

●生鮮雜貨優惠
1.即日起至8月12日凡輸入優惠碼「中元省力拜」，並於7-11、全家下單滿300元即享79折優惠，最高現折100元，數量有限、兌完為止。

●信用卡優惠
1.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「PSOP22」，且為全平台首次下單滿200元並使用線上付款，即可享現折100元優惠。數量有限、兌完為止。

2.即日起至8月31日凡輸入優惠碼「PSJCB208」，且全平台下單滿300元享，即可享現折100元優惠，數量有限、兌完為止。

【你可能也想看】

►只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」　可以寄杯、冷熱互換
►身分證拿來！「這天生日」免費吃整盒可頌　加碼整月嗑爆買6送2
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
快訊／北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人
快訊／今本土+16352！　各縣市確診分布曝
快訊／死亡+36！今增16352例本土「3個月新低」
王少偉錄影遭男星砸臉　當眾翻臉「你真是個咖嗎？」
快訊／新北八里「2大車對撞」！　車頭爛毀
中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡　粗心2老鳥下場曝
趙介佑又出事！欠50萬又珍藏債主女友裸照　他帶頭私刑害腎衰竭
快訊／國3客運翻覆橫躺路中！　15人送醫
疑路況不熟...竹圍漁港轎車墜海！　駕駛送醫不治
快訊／麻吉弟弟侵犯女子　2度道歉認8天沒睡覺：躁症發作
快訊／大低壓挾雨彈開轟！　17縣市大雨特報
快訊／50歲張智霖「緊急送醫住院」！　演藝工作全面喊卡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

《吃在天母》把自然盛上餐盤　「沃田辦桌」用味覺傳遞季節美好

先打折還能再折！foodpanda「8月超殺優惠碼」來了　加碼抽美食金

網紅大推！把星巴克門市直接搬回家！經典「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做升級版特調

有線電視寬頻上網暑假和父親節優惠戰開打

高雄夢時代一日遊！大型樂高玩樂園、動漫祭一次玩　網讚「很好逛」

迷你杯、雪糕都有！超商「哈根達斯買3送1、買10送10」只有2周

只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」　可以寄杯、冷熱互換

終於等到了！超商限時「美式、拿鐵買7送7」　限量各5萬組

請勿停車！迷你「三角錐、拒馬icash2.0」超可愛　超商限定開賣

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

《吃在天母》把自然盛上餐盤　「沃田辦桌」用味覺傳遞季節美好

先打折還能再折！foodpanda「8月超殺優惠碼」來了　加碼抽美食金

網紅大推！把星巴克門市直接搬回家！經典「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做升級版特調

有線電視寬頻上網暑假和父親節優惠戰開打

高雄夢時代一日遊！大型樂高玩樂園、動漫祭一次玩　網讚「很好逛」

迷你杯、雪糕都有！超商「哈根達斯買3送1、買10送10」只有2周

只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」　可以寄杯、冷熱互換

終於等到了！超商限時「美式、拿鐵買7送7」　限量各5萬組

請勿停車！迷你「三角錐、拒馬icash2.0」超可愛　超商限定開賣

跟元元約會被直擊疑似認愛！　許凱皓經紀人回應了

邊境攔截1例BA.2.75！40多歲男從泰國入境　匡列同行者4人採檢中

快訊／高雄造船廠最終定序出爐！1人無法定序、1人驗出BA.2

熊媽媽帶小熊萌翻！在黃石公園塞車＝超好運　還有美洲野牛隨處可見

沒消費不借廁所！爸買可樂女兒才能尿尿　氣到踹門罵爛店下場慘

中共對裴洛西訪台使出軍事威脅　民進黨團批：非常粗暴沒有文明

準職棒球員林詔恩5局好投　率平鎮挺進小馬青棒冠軍戰

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診　家人同事都中鏢

苦茶油、桶柑餅、桔醬及老菜脯入菜　簡天才美食展詮釋「法式客家」

死亡+36！今增16352例本土「相隔93天新低」　另增232例境外移入

臉書曝光！F級女模「狂搖猛騎」49秒影片瘋傳　網友看到手機沒電

消費熱門新聞

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

終於等到了！超商限時咖啡買7送7

超商「大杯拿鐵買1送1」連喝3天

超商哈根達斯買3送1、買10送10

限時2天！超商大美式28元、拿鐵39元

foodpanda8月限定優惠碼來了

美式賣場抗菌去味洗衣神器特價

高雄大型樂高遊樂園動漫祭一次玩

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

最新「三角錐、拒馬icash2.0」超可愛

經典星巴克「冰濾掛咖啡＋焦糖瑪奇朵」宅家輕鬆做

有線電視寬頻上網暑假和父親節優惠戰開打

炎夏臭轟轟無解一噴快速除菌消臭

超商好茶2杯50元、哈根達斯冰沙買2送1

更多熱門

相關新聞

foodpanda8月起「取消訂單費用店家也要扛」！業者回應

foodpanda8月起「取消訂單費用店家也要扛」！業者回應

外送平台「foodpanda」7月25日於官網發出最新「未完成訂單通知」公告，表示自8月1日起若發生消費者取消訂單導致付款未完成，店家須自行吸收6成餐損費，此舉引發大批店家不滿更挨轟又搞突襲。對此，業者也作出最新回應強調「店家解讀有誤會。」此調整內容是於全亞太區同步上線，並在「2前提下才會成立」，至於搞突襲說法則說明已提前1周進行公告，且也未違反買賣契約。

顧客退單店家吞　foodpanda回應解讀有誤

顧客退單店家吞　foodpanda回應解讀有誤

「浪漫情人節大餐」外送點得到！

「浪漫情人節大餐」外送點得到！

台人最愛「外送韓貨」排行曝光！

台人最愛「外送韓貨」排行曝光！

foodpanda傳取消平台費？業者回應

foodpanda傳取消平台費？業者回應

關鍵字：

外送平台foodpanda優惠碼

讀者迴響

熱門新聞

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

PSY濕身秀出意外！工作人員滑倒身亡

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面