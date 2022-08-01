陸再警告：解放軍絕不會坐視不管　裴洛西赴台將導致嚴重後果

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行已啟程，雖然行程表上並無提及台灣，但多家外媒仍猜測裴洛西可能訪台。對此，中國大陸外交部8月1日再度警告，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上指出，中方近來已經多次向美方表明堅決反對裴洛西眾議長赴台的嚴重關切和嚴正立場，強調裴洛西如赴台將導致嚴重後果。

趙立堅說，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

趙立堅強調，中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整，美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登總統不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。

另外，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）日前表示，無論裴洛西是否訪台，美中也沒有理由打起來。對此，趙立堅回應，一個中國原則是台海和平穩定的定海神針，在台灣問題上不斷歪曲和掏空一個中國政策，發表不負責任言論的正是美方，「美方最近開始強調要維護每一個國家的主權和領土完整，希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準。」