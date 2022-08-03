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大陸 大陸焦點 特派現場

「中國人不信邪、不怕鬼」　王毅警告：「倚美謀獨」死路一條

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨2出席上海合作組織外長會時，抨擊美方在「台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。」陸官媒官媒《新華社》今早（3日）發布王毅最新聲明，指出美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」，美方稱有議長訪台的先例，基本道理卻是過去的錯誤不能成為今天重犯的借口，並且正告美方，立刻停止打「台灣牌」，「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。

王毅指出，「國會眾議長裴洛西不顧中方嚴正交涉，明目張膽到訪中國台灣地區。」這一行徑嚴重違背一個中國原則，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，激起中國人民強烈憤慨，引發國際社會普遍反對。這再次證明，一些美國政客已經淪為中美關係的「麻煩製造者」，美國已經成為台海和平和地區穩定的「最大破壞者」。

王毅說，美國不要幻想阻撓中國的統一大業。美方不論以什麽方式支持縱容「臺獨」，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋記錄。台灣問題是因當年國家弱亂而產生，今後必將隨著民族復興而終結。

王毅表示，美國不要幻想破壞中國的發展振興。在台灣問題上挑釁滋事，企圖遲滯中國的發展壯大，破壞中國的和平崛起，完全是徒勞的，必將碰得頭破血流。

他進一步說，美國不要幻想操弄地緣博弈把戲。求和平、謀穩定、促發展、圖共贏是地區國家的普遍願望。美方將台灣問題引入地區戰略，渲染緊張、挑動對抗，是逆地區發展潮流而動，同亞太人民期待背道而行，十分危險和愚蠢。一個中國原則已成為國際關系基本準則，構成二戰後國際秩序的組成部分。美方要做的，是立即停止違反聯合國憲章宗旨和原則，立即停止打「台灣牌」攪亂亞太。

▲▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲裴洛西是第二位訪台美國議長。（圖／記者屠惠剛攝）

王毅稱，美國不要幻想可以任意顛倒黑白。美方聲稱中方在升級局勢，但最基本的事實是，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國的主權和領土完整。美方聲稱曾經有議長（金里奇）訪台先例，但最基本的道理是，過去的錯誤不能成為今天重犯的借口。

王毅再指出，美方聲稱三權分立無法約束議會，但最基本的國際法準則是，美國必須履行其國際義務，尤其是重要政治人物更不能胡作非為。美方還聲稱中國尋求統一是對台灣的「威脅」，但最基本的邏輯是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義。

最後，王毅強調，台海和平穩定的定海神針是一個中國原則，中美和平共處的真正「護欄」是三個聯合公報。「倚美謀獨」死路一條，「以台制華」註定失敗。面對國家統一的民族大義，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾誌成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。

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