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「裴洛西來訪代表對台民主支持」　陳以信提這點：中共別錯誤解讀

▲美國眾議院議長裴洛西3日上午拜訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國眾議院議長裴洛西3日上午拜訪立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台，目前正拜訪立法院中。國民黨立委陳以信日前接受英國國家廣播公司BBC專訪內容稍早釋出，陳表示裴洛西在此關鍵時刻來訪，代表對台灣民主的支持，但他信強調，裴洛西代表美國國會與美國人民，並非代表美國總統拜登或行政部門，因此裴洛西訪台不代表美國改變對台政策，呼籲中共不要錯誤解讀，更不要過度反應。

BBC東京特派員傅東飛本週專程來台報導裴洛西訪台事件，期間專訪陳以信。傅東飛詢及拜登連續三次發言挺台，是否代表美國調整戰略模糊政策？陳以信表示不同意，他指出拜登明確表達防衛台灣的決心，但也同時釋放不支持台獨的堅定立場，顯示出美國並非無條件挺台，此雙重立場就是戰略模糊的精髓。

陳以信認為，拜登只是用更為清晰的方式，重述美國戰略模糊的立場。

關於中共攻台是否有時間表？陳以信指出，中共對台野心從未改變，但未必有確定時間表，有的是確定的攻台條件。陳以信強調，如果中共一旦認為台灣即將走向獨立，並且沒有回頭路，那麼中共可能會決定提前發動對台攻擊。

陳以信也表示，過去馬英九政府時期，兩岸能建立和平繁榮關係，在於當時台灣明確表達不走向法理台獨，台灣也得以加入世界衛生大會與國際民航組織，不推動台獨是兩岸建立互信的關鍵所在。

至於俄烏戰爭的啟示？陳以信表示，這場戰爭對中國無疑是一警鐘，俄羅斯從陸上攻擊烏克蘭都如此困難，中共要想對台灣實施兩棲登陸將更加困難；但陳強調，這場戰爭也給台灣重要啟示，就算全世界都支持烏克蘭，烏克蘭還是要靠自己打這場戰爭，未來台灣也可能面臨相同狀況。

陳以信直言，如果台海真的發生戰爭，台灣一定會贏得全世界的同情，但未必是最後戰爭的勝利。面對台海風險，台灣必須在軍事上提升不對稱戰力，但也要在政治上降低中共犯台誘因，維持兩岸互信才能有效控管台海安全。

陳以信說，他相信只要維持台海和平，讓台灣自由民主制度存續下去，未來中國終會改變，台灣可成為最後贏家。

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