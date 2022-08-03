快訊／「台灣是最自由社會之一」　裴洛西：盼台受世界各國肯定

記者羅婉庭／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起全亞洲高度關注。今（3）日上午8：50前往立法院拜會，由副院長蔡其昌接見。裴洛西在會議指出，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多面向都有突出的成就，希望台灣能夠獲得全世界的肯定。

裴洛西表示，台灣在美國獲得跨黨派支持，而當台灣說她是台灣的摯友，她視為高度的讚美，同時，她也是代表所有美國國會同事接受這項殊榮。

裴洛西也表示，當美國國會議員出訪時有3個目的，第一是安全，包含在美國人民以及全世界人民在內的安全，第二則是經濟，希望能把經濟繁榮推向世界各地，第三項則是治理。將區域安全、繁榮拓展到各地，尤其蔡其昌提及美方通過許多支持人權的法案，在今日隨行出訪的成員中，就有促成法案通過重要推手外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks），她希望未來增加國際間與美國合作、交流，這也是美國總統拜登提出印太戰略之後，美國國會所提出的具體行動。米克斯對人權法案背後有許多著力及大力倡議，他所做的一切反映美國對台灣人民友誼與對和平的支持。

裴洛西提及，在座的退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA），他也深刻了解世界各地和平以及避免衝突的價值，因此她要特別讚賞他在世界各國對退伍軍人方面各種福利支持。

裴洛西指出，至於最近美國通過的晶片法案（Chips and Science Act），則是在座所有議員都有所貢獻，其中重要推手包括眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene），她過去曾在微軟與私部門工作。而當安全與經濟結合時，就與監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）有所相關。眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim），無論針對國安、經濟及外交都是他的專長。

裴洛西表示，今天的訪團成員非常有份量，無論在經濟、安全戰略思考上，都能分享重要意見。治理面部分，台灣是全世界最自由的社會之一，在許多面向都有突出的成就，尤其防疫成功，無論在公衛更是國安、經濟與治理的問題，讚賞台灣有如此出色表現，未來將持續合作，也對於AIT處長孫曉雅代表美國在台灣的行事感到驕傲。

裴洛西說，期待更多交流，了解合作方式，包括氣候變遷上合作，並學習台灣出色的公衛成就，同時探討如何在全世界推動人權，特別感謝台灣展現的友誼，希望台灣能夠在全世界受到肯定。

▼裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）