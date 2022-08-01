狠酸林智堅論文搏聲量　林杏兒遭迴力鏢重擊

▲林杏兒日前上政論節目抨擊林智堅論文抄襲，甚至在臉書發起「#我的論文是真的」hashtag運動。



圖文／鏡週刊

國民黨副發言人的台北市議員參選人林杏兒日前砲轟桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲，如今遭爆她的碩論也有問題。本刊在國家圖書館取得林杏兒2020年發表的《FB網路媒體使用與政治參與關係之研究》碩論，她曾在謝辭中感謝指導教授，近日也在政論節目上大罵林智堅。

林杏兒在銘傳大學的碩士論文謝辭中，感謝指導教授劉祥得辛苦教導，讓她的論文從0到完成，也感謝另位指導教授、新黨前國大代表及國民黨前國發院長林忠山，在她第1次計畫書口試時，給了很多建議。

林杏兒日前在臉書評論林智堅的論文案時，也曾提及她的指導教授，說教授再三提醒她絕不可在論文上草率行事，更不要經第3人之手，就怕論文出了任何問題，「妳是政治人物，又年輕，論文肯定被拿出來檢視！」因此，「我寧可多花時間換一輩子的心安」，「我的論文每字每句都是親自寫下。」並hashtag「#我的論文是真的」，如今看來顯得相當諷刺。

▼林杏兒日前酸林智堅面對論文風波，應誠實面對選民，如今遭爆她的論文也涉抄襲。



林杏兒2018年投入台北市第1選區議員選舉，以1萬1429票高票落選；這次捲土重來，在強敵環伺下，4月突圍通過黨內初選，確定代表國民黨參選議員，但初選過程及結果一度引起黨內風波，原在各項民調領先林的國民黨文傳會副主委黃子哲，最後大輸7％，譏諷民調結果是「比九天玄女還玄」。此次林杏兒爆出論文抄襲疑雲，勢必衝擊她的年底選情。

▼林杏兒2018年在臉書分享穿著碩士服在銘傳校園拍的畢業照，如今看來十分諷刺。









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