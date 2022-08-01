命中注定！她翻男友相簿驚見離世媽媽...4500萬人感動：意義非凡

▲孟席絲在男友的相簿中，意外發現自己過世多年的母親。（圖／翻攝自TikTok@speccylee）

實習記者廖翊慈／綜合報導

澳洲一名18歲少女在7歲時媽媽過離世，本以為這輩子沒辦法將男友介紹給媽媽，沒想到日前在男友的相簿中發現媽媽的身影，才得知媽媽曾是男友的幼稚園老師，奇妙的緣分也讓網友們感動不已。

根據Daily Mail報導，18歲的孟席絲（Leah Menzies）近日在TikTok平台上分享一段14秒的短片，她在影片中寫下旁白，「我以為我媽媽（在我七歲時病世了）永遠不會見到我未來的男朋友」，畫面先是帶到她和男友親密的合影，接著鏡頭轉換到男友的相簿，一打開可以看到一張些許褪色的團體合照，她寫下「發現媽媽當過他（男友）的幼稚園老師」。

孟席絲表示，小時候隱約記得媽媽當過某間幼稚園的老師，根據記憶推測媽媽只在幼稚園待過一年，沒想到透過這張照片意外拼湊出部分記憶，也恰巧得知媽媽那時教過現在男友，她強調「我和男友是在7個月前認識的，在這之前完全沒有任何交集」，這個巧合讓2人更加珍惜彼此的感情，也讓她直呼像是電影中的橋段般令人又驚又喜。

影片觀看次數累積至今已有4500多萬次，孟席絲感動地表示，若天上的媽媽知道這件事，一定會非常開心。網友也紛紛送上祝福，直呼緣分妙不可言，「謝謝妳分享一個這麼溫暖的影片」、「天哪！我流淚了，這實在是太美好了，你們一定要結婚」、「這個意外的巧合讓我起雞皮疙瘩」、「他（男友）就是你生命中最大的命中注定」、「彷彿媽媽早就知道這個男孩在未來對你來說意義非凡，並將他送到妳的身邊」。