IG「抖音化」被狂批！金卡戴珊姐妹也認證難用　執行長：將重新調整

▲社群軟體Instagram陸續推出新功能，卻受到用戶反彈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

社群軟體Instagram於2020年開始發展短影音Reels，更在近日針對部分用戶測試「全螢幕貼文頁面」。多次的更新都被認為是在模仿短影音平台TikTok，批評聲浪不斷，連名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）也忍不住表態。對此IG近日表示，「我們將會重新調整」。

近年來短影音平台TikTok竄紅，成為目前全球下載人數最多的應用程式，更在去年突破新門檻，每月有10億個用戶活躍，對IG、Twitter等社群平台形成極大的威脅。因應市場的轉變，IG近年陸續推出新功能，希望能挽回用戶，沒想到反而受到極力反彈。

美國攝影師Tati Bruening2天前還發起了「讓Instagram再次成為Instagram」（MAKE INSTAGRAM INSTAGRAM AGAIN）的連署，希望IG重回初始的原貌。貼文一出，馬上在網路上成為熱門話題，連追蹤數破億的名媛姐妹金卡戴珊、凱莉詹娜（Kylie Jenner）也轉發表示支持。

科技媒體《Verge》的作者羅佩托（Elizabeth Lopatto）也在近日批評IG執行長莫塞里（Adam Mosseri），並以「莫塞里為IG宣判死刑」為題發表文章，指出IG目前的2大問題。第一，IG正不斷調整功能來取悅演算法；第二，這些新功能卻讓他們流失眾多使用者。此外，她也提到這些轉變波及了以此平台維生的網紅，因為他們無法任意離開，必須一直順應新功能來與追蹤者互動。

面對各方的批評，莫塞里27日接受科技媒體《Platformer》採訪時提到，「很慶幸我們冒險地做出這些嘗試，若沒有現在這些失敗，便代表我們想得不夠周全也不夠大膽」。他也表示Instagram接下來將會「暫時」減少推薦貼文與帳戶的數量，並在「全螢幕版面」上退一步，重新整理思考方向。