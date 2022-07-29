　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

IG「抖音化」被狂批！金卡戴珊姐妹也認證難用　執行長：將重新調整

▲▼Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲社群軟體Instagram陸續推出新功能，卻受到用戶反彈。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

社群軟體Instagram於2020年開始發展短影音Reels，更在近日針對部分用戶測試「全螢幕貼文頁面」。多次的更新都被認為是在模仿短影音平台TikTok，批評聲浪不斷，連名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）也忍不住表態。對此IG近日表示，「我們將會重新調整」。

近年來短影音平台TikTok竄紅，成為目前全球下載人數最多的應用程式，更在去年突破新門檻，每月有10億個用戶活躍，對IG、Twitter等社群平台形成極大的威脅。因應市場的轉變，IG近年陸續推出新功能，希望能挽回用戶，沒想到反而受到極力反彈。

美國攝影師Tati Bruening2天前還發起了「讓Instagram再次成為Instagram」（MAKE INSTAGRAM INSTAGRAM AGAIN）的連署，希望IG重回初始的原貌。貼文一出，馬上在網路上成為熱門話題，連追蹤數破億的名媛姐妹金卡戴珊、凱莉詹娜（Kylie Jenner）也轉發表示支持。

科技媒體《Verge》的作者羅佩托（Elizabeth Lopatto）也在近日批評IG執行長莫塞里（Adam Mosseri），並以「莫塞里為IG宣判死刑」為題發表文章，指出IG目前的2大問題。第一，IG正不斷調整功能來取悅演算法；第二，這些新功能卻讓他們流失眾多使用者。此外，她也提到這些轉變波及了以此平台維生的網紅，因為他們無法任意離開，必須一直順應新功能來與追蹤者互動。

面對各方的批評，莫塞里27日接受科技媒體《Platformer》採訪時提到，「很慶幸我們冒險地做出這些嘗試，若沒有現在這些失敗，便代表我們想得不夠周全也不夠大膽」。他也表示Instagram接下來將會「暫時」減少推薦貼文與帳戶的數量，並在「全螢幕版面」上退一步，重新整理思考方向。

ET快訊
陳時中「忙到九點吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦
高雄鼠窩Day4攻進4樓！最恐怖B1先抽風24hrs　避免人
網購「鼠尾草」漲價30倍賣出　她狂賺2千萬...板橋買豪宅
快訊／午後雨彈開炸　4縣市大雨特報
防疫獎金入帳！　護理師見「2位數金額」哭了
吊車吊架忘記收！　開上道路「2電桿被扯斷」休旅被砸毀
快訊／鄰近國家疫情飆高　王必勝：8月維持現行防疫措施
快訊／切割？　蔡英文今原合體林智堅「臨時被喊卡」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「IG抖音化」金卡戴珊姐妹認證難用　拜託官方改回原設計

陌生圖文、廣告佔據Instagram！　4招主頁變乾淨功能曝光

Instagram功能更新！　Reels短影音也能發起「投票」

IG「抖音化」被狂批！金卡戴珊姐妹也認證難用　執行長：將重新調整

工作家庭兼顧神器！這招可遠距掌握家人健康動態　免再聽藉口

收購Netflix？蘋果庫克：不排除收購大公司的可能性

陌生圖文、廣告佔據Instagram！　4招主頁變乾淨功能曝光

送AirPods 2！蘋果BTS方案開跑　購買規則、方案優惠一次看

實測》華碩發表旗艦新機Zenfone 9！搭載高通全新晶片　2萬以內帶回家！

快刪！Android爆近30款惡意病毒App、恐收高額帳單　下載量逾千萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

IG「抖音化」被狂批！金卡戴珊姐妹也認證難用　執行長：將重新調整

工作家庭兼顧神器！這招可遠距掌握家人健康動態　免再聽藉口

收購Netflix？蘋果庫克：不排除收購大公司的可能性

陌生圖文、廣告佔據Instagram！　4招主頁變乾淨功能曝光

送AirPods 2！蘋果BTS方案開跑　購買規則、方案優惠一次看

實測》華碩發表旗艦新機Zenfone 9！搭載高通全新晶片　2萬以內帶回家！

快刪！Android爆近30款惡意病毒App、恐收高額帳單　下載量逾千萬

VoLTE通話品質開掛！電信3雄免費放送　滿足「這3點」才能使用

電信三雄8月起VoLTE全免費！　iOS、安卓設定一次看

【廣編】騎上BW’S橫跨美國　一點「野」不麻煩

台東縣今新增278例確診、2例死亡個案　縣內群聚事件監控中

嗅覺突喪失要注意！　研究：恐是阿茲海默症初期徵兆

芒果大豐收！「黃毛丹芒狗」亂入搶鏡頭　網笑：以為是榴槤

售票系統死當77分鐘！窗口、網路全無法購票　主機連2天出包

月花百萬租3辦公室...幫賭客線上服務　帶千萬薪水慘被全部沒收

勞保生育給付4種申辦方法一次看　單胎最高可領9.1萬元

高雄鼠窩清出18.45噸垃圾！驚人處理費全民埋單？　環保局說話了

陳時中「忙到九點才吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦

比熊犬遭「桌腳貫穿頭頂」？　網全嚇爛：快叫救護車~

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

3C家電熱門新聞

快刪！Android爆近30款惡意病毒App、恐收高額帳單　下載量逾千萬

蘋果即將全面過渡到USB-C　分析師：未來五款產品將採用

送AirPods 2！蘋果BTS方案開跑　購買規則、方案優惠一次看

實測》華碩發表旗艦新機Zenfone 9！搭載高通全新晶片　2萬以內帶回家！

五組免費超可愛LINE貼圖來了！加入好友即可下載

IG廣告、推薦貼文超煩？4招主頁一秒變乾淨

收購Netflix？蘋果庫克：不排除收購大公司的可能性

8月起VoLTE全免費！iOS、安卓設定一次看

Sony指定機種買就送BRAVIA CORE

鏡頭更凸！　3C達人首開箱iPhone 14系列四款模型機

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

VoLTE通話品質開掛！電信3雄免費放送　滿足「這3點」才能使用

IG「抖音化」被狂批　執行長：將重新調整

神器這招可遠距掌握家人健康動態

更多熱門

相關新聞

IG廣告、推薦貼文超煩？4招主頁一秒變乾淨

IG廣告、推薦貼文超煩？4招主頁一秒變乾淨

為了要和抖音（TikTok）競爭，Instagram重新建構了用戶使用介面，此次的變動將會導致用戶在Instagram上看到從未關注過的帳戶內容比例增加，且於明年翻一倍以上，許多用戶抱怨，幾乎無法再看到家人朋友的圖文。對此外媒《NPR》整理了4項功能，讓Instagram介面不再被陌生的圖文內容以及廣告佔據。

妹子交往2年沒親親　原因曝光被酸爆

妹子交往2年沒親親　原因曝光被酸爆

IG抖音化金卡戴珊姐妹認證難用

IG抖音化金卡戴珊姐妹認證難用

她染猴痘遭拒收　醫1句話網怒炸

她染猴痘遭拒收　醫1句話網怒炸

「分手後1舉動」讓他疑惑：超多女生都會！

「分手後1舉動」讓他疑惑：超多女生都會！

關鍵字：

InstagramIG抖音TikTok

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

季芹破尺度脫了！

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

更多

最夯影音

更多
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面