澳洲2前防長訪台　國防院：不排除中國內部矛盾升高訴諸對外衝突

▲澳大利亞兩位前國防部長安凱文（Kevin Andrews）與潘恩（Christopher Pyne）近日來台訪問，並與國防院執行長林成蔚進行交流。（圖／國防院提供）



記者陶本和／台北報導

澳大利亞兩位前國防部長安凱文（Kevin Andrews）與潘恩（Christopher Pyne）近日來台訪問，並與國防院執行長林成蔚進行交流。國防院學者表示，未來中國國家主席習近平仍持續推動各項議程，北京對於內部問題的關注，可能更高於外部因素，並持續對各國的強勢作為與經濟脅迫，但也不排除中國內部矛盾升高時，可能訴諸對外衝突，以凝聚團結一致對外的可能性。

安凱文、潘恩近日訪台關切習近平進入第三任期後，未來兩三年中國可能的變化，最近發生的地方金融問題，以及台澳都深受其害的經濟脅迫等議題。國防院學者表示，近期中國新冠疫情肆虐、經濟成長放緩，並出現地方金融擠兌等問題，但應不致影響習近平進入第三個任期。

國防院學者表示，未來習近平仍將持續推動各項議程，北京對於內部問題的關注，可能更高於外部因素，並持續對各國的強勢作為與經濟脅迫，但也不排除中國內部矛盾升高時，可能訴諸對外衝突，以凝聚團結一致對外的可能性。

「各國應該有更好的嚇阻戰略，因應中國的軍事威脅與灰色地帶挑戰。」國防院表示，不對稱戰略的目的，在於強化台灣的自我防衛能力，使解放軍認為台灣難以入侵，因而放棄武力犯台。

不過，國防院坦言，台灣也必須顧及國防安全各個面向，包括中國的灰色地帶威脅，戰略模糊或戰略清晰所涉及的，則是戰略問題；關於這點，他們認為，行動比言詞更有說服力，透過各國的集體合作努力，才能建構對北京更有效的嚇阻。