妹子和男友交往2年「從沒親親過」　原因曝光被酸爆！霸氣放閃反擊

記者吳美依／綜合報導

美國少女凱特琳（Kaytlin O'Neall）和男友德魯（Drew）交往2年，卻從來沒有接吻過，因為她基於宗教信仰的考量，決心把初吻留給以後的丈夫。儘管招致酸民批評，小倆口仍合體拍片，證明彼此感情非常好，也會努力走到最後。

凱特琳審慎思考後，確認自己不想發生婚前性行為，也不想要在婚前接吻。但她強調，這是雙方都同意的事情，也不認為婚前接吻的情侶「充滿罪惡」或者「應該下地獄」。

凱特琳坦言，幾乎所有人聽聞此事都非常震驚，甚至質疑德魯其實是同志，「你們真的有在交往嗎？」、「這一定很需要自制力吧？」、「親一下又不會世界末日。」但她認為，「每個人都有自己的感情路……信仰對我而言是非常重要的元素，無論在感情或者生活其他方面都是。」

▲凱特琳和德魯交往2年，卻從來沒有接吻過。（圖／翻攝TikTok@kaytlin.oneall）

凱特琳也與男友一起拍片，破除外界謠言。德魯表示，「我們是最好的朋友，也非常相愛。我們所做的一切只是想要保護彼此，並且對未來投入更多期待。相信我，我會想盡一切辦法娶這個女孩。」

不少網友支持這一段戀情，並且讚揚凱特琳的堅定信念，「我真的不了解，為何那麼多人批評她。老實說，這是一件值得驕傲的事情，她擁有許多人沒有的力量。」、「我不敢相信，人們竟然在抱怨別人想對自己的身體做什麼，還為此質疑他們的關係。」

不過，大部分網友還是抱持懷疑態度。他們質疑，一段缺乏肢體接觸的「柏拉圖式戀愛」是否真的會幸福，「我能看見他眼中的痛苦，這兄弟正在強忍淚水。」、「女孩，他只是妳認識2年的朋友吧？」

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