太缺工！這家麥當勞大舉招聘「送獎金」　簽約秒給2萬元

▲澳洲麥當勞為了招募新員工，祭出台幣2萬元的簽約獎金。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

澳洲缺工問題嚴重，雪梨一家麥當勞分店祭出1000澳幣（約新台幣2萬元）的簽約獎金，以招募數十名新員工。此前曾有報導指出，沒有員工願意到麥當勞工作，店經理也表示尚未推出獎勵前，員工辭職的速度比招募新人速度更快。這樣的現象不僅在餐飲業，在醫療、零售、運輸、技工等都出現人力短缺。

根據9news、AFR澳洲媒體報導，雪梨北岸車士活（Chatswood）一家麥當勞分店為了解決缺工情況，不得不提供1000澳幣的簽約獎金。店經理Rhys Taylor表示，員工離職的速度比招人的速度更快，但經過簽約獎金、內部推薦等激勵方案與全國性招聘廣告等，已經成功招募了50名新員工，其中至少12人領取了獎金。

麥當勞發言人稱，目前這家門市已經不再提供1000澳幣獎金，但澳洲全國麥當勞仍有8000多個空缺職位，包含工作人員、管理人員、咖啡師和維修人員，還能提供彈性工作時間和額外的培訓發展計畫，讓員工在零售、飯店、餐飲服務業取得證照資格的機會。然而，速食業巨頭麥當勞並不是唯一面臨缺工的大公司。

《太陽報》報導，澳洲採礦業公司開出8萬英鎊（約新台幣280萬元）起薪與7000英鎊（約新台幣24萬元）的簽約獎金。昆士蘭州的汽車電子公司也開出相同的高起薪，另外，自動化工程師、冶金學家與地質學家的年薪也都在5.7萬到7.3萬英鎊（約新台幣198萬到254萬元）之間。

AFR指出，新南威爾斯州山城利斯戈（Lithgow）為招募全科醫生，提供2萬澳幣（約新台幣40萬元）的簽約獎金，到墨爾本與雪梨監獄懲戒機構工作的護士也能獲得1.5萬澳幣（約新台幣30萬元）獎金。

不過，澳洲零售商協會（ARA）上月表示，疫情大流行後的勞動力短缺持續削弱零售業，由於招募與僱用新員工遇到困難，部分公司甚至面臨財務崩潰的風險。許多零售商認為，秋季招募員工的困境將愈趨惡化。ARA呼籲政府減少移民入境的繁複程序，吸引海外人力進入，並放寬退休者的收入限制以填補嚴重勞動力缺口。

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