嚴防裴洛西訪台有變數　解放軍重點單位罕見高呼「備戰！」

▲解放軍多個官宣單位罕見表態「備戰」 。（圖／翻攝 中國軍號 微博）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）啟程「亞洲行」，受到大陸外交、軍事部門的強硬反對，解放軍近期一連舉行五場演習，加上共軍「八一建軍節」前夕，不少重點官宣單位像是「中國軍號」、「東部戰區微信公號」、鷹派「80強軍號」罕見陸續釋出「備戰」消息。

綜合美媒今（31日）最新報導稱，美國眾議院議長辦公室官網公佈裴洛西亞洲行程，包括訪問新加坡、馬來西亞、韓國和日本，此趟亞洲出訪行程，沒有提及台灣。

陸官媒《北京青年報》旗下「政知見」昨30日晚間報導指出，共軍新聞傳播中心微博「中國軍號」、東部戰區微信公眾號、第80集團軍微博「80強軍號」， 從昨天開始先後發聲，「表達出『時刻準備著』的應有之義」。

「中國軍號」播發短視頻30日的標題為《建軍95周年中國軍隊時刻準備戰鬥》。該視頻微博配文稱，「能戰方能止戰」，影片話題設置為「中國軍隊時刻準備戰鬥」。

東部戰區微信公號刊發題為《東海某海域，裝載與輸送演練打響》文章。文章結尾以加粗紅字標明，「聯戰聯勝，時刻準備著」。但其他該公號文章結尾，未見類似表述和排版，十分刻意。

▲陸軍第80集團軍微博表態「備戰！」 。（圖／翻攝 80強軍號微博）

號稱解放軍最鷹派的帳號，陸軍第80集團軍微博「80強軍號」昨發出「備戰！」兩字。截至目前，該條微博的評論已經超過7.5萬，點贊超過188萬。

根據解放軍資料顯示，第80集團軍隸屬北部戰區陸軍，軍部駐地山東省濰坊市，離台海地區約1800公里。但目前最接近台海的是東部戰區陸軍的第71、72、73集團。