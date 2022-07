裴洛西訪亞洲敏感時刻！雷根號航母駛離南海　悄悄進入「這國」海域

▲美國航空母艦「雷根號」最近被發現進入菲律賓的海域。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)是否將在出訪亞洲之時順道來台仍是個未知數,讓美軍的軍事動向在這個敏感時刻再次成為外界關注焦點。剛在3天前抵達南海的航空母艦「雷根號」(USS Ronald Reagan),最近被發現已離開南海,並進入菲律賓的海域。

It seems that US Navy aircraft carrier USS Ronald Reagan (CVN-76) has transited from the South China Sea to the Philippine Sea via the San Bernardino Strait on July 30.



CC @duandang pic.twitter.com/Wzv7LfSYhP