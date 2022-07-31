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裴洛西訪亞洲敏感時刻！雷根號航母駛離南海　悄悄進入「這國」海域

▲▼美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）最近被發現進入菲律賓的海域。（圖／翻攝自推特）

▲美國航空母艦「雷根號」最近被發現進入菲律賓的海域。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否將在出訪亞洲之時順道來台仍是個未知數，讓美軍的軍事動向在這個敏感時刻再次成為外界關注焦點。剛在3天前抵達南海的航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan），最近被發現已離開南海，並進入菲律賓的海域。

美國國防部旗下網站DVID在30日秀出照片，證實剛在27日從新加坡進入南海的「雷根號」，在當地停留了3天後，目前已離開當地海域，進入菲律賓以東的聖貝納迪諾海峽（San Bernardino Strait）。

報導稱，「雷根號」是美國海軍唯一一艘處於「前沿部署」狀態的航母，其目的是為美軍提供一支隨時待命的軍隊，以便在重要時刻得以時時保衛美國，並支持印太地區的盟國和夥伴，保護集體海洋利益。

陸媒猜測，「雷根號」應該沒有走位於台灣與菲律賓之間的巴士海峽（Bashi Channel）離開南海，而是與「蒂珀卡努號」（USNS Tippecanoe）補給艦一起從菲律賓的佛得島水道（Verde Island Passage）離開。

此前，長期關注南海軍事動態的越南軍事記者鄧當（Duan Dang，音譯）曾指出，「雷根號」駛入南海時，中國派出了共軍052D型飛彈驅逐艦和054A型導彈護衛艦緊隨在旁，近距離地相互監視對峙，場面一度相當緊張。

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