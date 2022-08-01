國道一號苗栗段火燒車　20年老車「引擎室」起火燒成廢鐵

記者蔡文淵／苗栗報導

國道1號北上133公里苗栗公館交流道匝道前昨天(7/31日)傍晚發生火燒車，一部自小客車停放路肩冒出烈火濃煙，濃煙一度影響主線車輛通行，消防隊抵達迅速撲滅火勢，不過這部已經有20年車齡的老車已經完全燒毀，駕駛第一時間已經逃出車外，沒有人員傷亡。

▲國道１號高速公路北上苗栗公館交流道附近昨（7/31)日傍晚火燒車，濃煙一度影響主線車道，幸好無人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局昨天傍晚5點30分許接獲報案，國道1號北上公館交流道附近火燒車，銅鑼分隊消防人員抵達現場自小客車已經被大火吞噬，消防人員立刻拉水線灌救，很快就將火勢撲滅，不過這輛有年紀的自小客車已經變成廢鐵。

從其他駕駛提供的行車紀錄器發現，起火的自小客車停在路肩，當時一輛違規行駛路肩的自小客車，發現前方火燒車立即煞車轉入主線外側車道，大量農煙正好飄向車道，經過車輛必須穿越濃煙，看不清楚前方路況下險象環生，不過幸好並沒有發生意外事故。

駕駛表示，行進途中突然發現引擎室冒煙，趕緊靠路肩停車，沒想到火勢迅速蔓延，燒毀的自小客車車齡已經超過20年，駕駛向消防隊表示不報損失，而起火原因可能線路老舊引擎室產生火花引起，幸好沒有波及其他車輛。

▲▼國道１號高速公路北上苗栗公館交流道附近昨（7/31)日傍晚火燒車，濃煙一度影響主線車道，幸好無人員傷亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

