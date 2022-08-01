裴洛西傳訪台？解放軍「運油-20」入列　專家：練兵備戰

▲ 解放軍機「運油-20」入列最大的意義是助力戰略空軍飛得更遠。 （圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

解放軍空軍新聞發言人申進科大校昨31日宣布，運油-20和殲-16近日已開展海上方向空中加油訓練。大陸軍事專家分析，在美國眾議院議長裴洛西啟動亞太之行的敏感時刻，中國空軍官宣運油-20入列，表明解放軍正在強化各軍種的軍事鬥爭準備能力，抓緊時間練兵備戰，以應不時之需。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「亞洲行」傳出將造訪台灣，申進科在2022年空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發布會上宣布上述消息，並表示運油-20和殲-16近日已開展海上方向空中加油訓練，提高了實戰化訓練水平。

陸官媒《環球時報》引述一名不具名大陸軍事專家指出，運油-20入列最大的意義是助力戰略空軍飛得更遠。之前中國空軍已經裝備轟油-6加油機，但是轟油-6加油機載油量少，自身航程也有限，基本上只能為殲-10、殲-8II系列戰鬥機進行空中加油，為蘇-30、殲-16重型戰鬥機加油則受限較大。

報導稱，運油-20裝備部隊可以從根本解決問題，運油-20不僅能為各種帶有受油裝置的戰鬥機進行空中加油，還能為轟-6N，以及基於運-8、運-9平台的各種預警機、特種機（前提是加裝受油裝置）進行空中加油。極大提升空軍整個作戰體系前伸的能力。

據了解，這些多型戰機中就包括運-油20，常常出現在台軍對解放軍台海周邊空域活動的情況通報中。2022年6月21日，運油-20現身，當天，解放軍29架次軍機進入台西南空域，包括運油-20在內的多架大型機從東西向穿越了整個「防空識別區」。

該名大陸軍事專家分析稱，這充分表明，解放軍完全有能力抵達台灣東部進行作戰，運油-20可以為在東部行動的重型戰鬥機進行保障。