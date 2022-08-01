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美式賣場「除臭神物」媲美黑五特價！餐飲老闆無視尷尬整車掃　佛心原因曝

▲▼ 美式賣場「除臭神物」媲美黑五特價！餐飲老闆無視尷尬整車掃　佛心原因曝 。（圖／網友提供侵物翻攝）

▲8/1～8/11日本風倍清織物除菌消臭噴霧單組優惠現省100元，許多人一搬就是四五盒起跳。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

這週美式賣場又是哪項熱門商品祭出優惠？炎炎日頭也抵擋不住民眾熱血，賣場裡購物車絡繹不絕，買氣熱騰騰！人山人海的購物人潮中，驚現整車裝滿風倍清的推車，原來是會員看準DM預告的優惠情報，8/1～8/11日本風倍清織物除菌消臭噴霧單組優惠現省100元，讓原本就很便宜的風倍清，一組五罐的量竟只要359元，也難怪讓愛用者頂著大太陽也忍不住要出門手刀囤貨。風倍清便利的清潔消臭方式讓他一進好市多就成為熱買商品，貨架前擠滿補貨、搶優惠的人潮，本次優惠幅度非常之大加上物價狂上漲，賣場業者逆向推出人氣熱銷商品風倍清促銷活動，也讓許多人一搬就是四五盒起跳。

▲▼風倍清,美式賣場,風倍清織物除菌消臭噴霧,優惠。（圖／網友提供）

▲▼美式賣場業者將日本人必備的風倍清帶進賣場，在賣場社團口碑已一片盛讚。（圖／翻攝自好市多消費經驗分享區社團）

▲▼風倍清,美式賣場,風倍清織物除菌消臭噴霧,優惠。（圖／網友提供）

近年美式賣場業者將日本人必備的風倍清帶進賣場，在賣場社團口碑已一片盛讚，這次首度登上美式賣場會員DM特價，網友紛紛表示：「終於等到了～～」。現在疫情緩和，但民眾已維持定期除菌的良好生活習慣，風倍清除了抗菌以外，還能消臭，尤其是炎炎夏日，機車族人手必備一瓶，否則衣服濕了又乾乾了又濕、脫下安全帽的油頭尬味、身上沾染廢氣味，各種不良異味，與朋友同事見面尷尬指數爆表。

▲▼風倍清,美式賣場,風倍清織物除菌消臭噴霧,優惠。（圖／網友提供）

▲風倍清除了抗菌以外，還能消臭，尤其是炎炎夏日，機車族人手必備一瓶，脫下安全帽的油頭尬味、身上沾染廢氣味，與朋友同事見面尷尬指數爆表。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

有經驗的網友不吝分享「鞋子，安全帽，不小心被噴到尿的沙發，火鍋或烤肉後也都很好用。」「前幾天都有午後雷陣雨，使得布鞋進水，蔭乾後竟然有魷魚乾的臭味，我把它噴在布鞋裡面（距離約20cm，按壓五下）後拿去曬乾，很神奇，臭味消失而且有淡淡香味。」「很萬用，像去吃火鍋或是燒肉的油煙外套，還有沾到二手煙的衣服，都噴一噴掛在陽台就沒有怪味」。

▲▼ 美式賣場「除臭神物」媲美黑五特價！餐飲老闆無視尷尬整車掃　佛心原因曝 。（圖／網友提供侵物翻攝）

▲▼燒肉店老闆的貼心服務，趁優惠來為客戶備好風倍清，讓大家在用餐結束後留下的只有美好的用餐回憶不會渾身油煙味。（圖／民眾提供，請勿翻攝，下同）

▲▼ 美式賣場「除臭神物」媲美黑五特價！餐飲老闆無視尷尬整車掃　佛心原因曝 。（圖／網友提供侵物翻攝）

風倍清織物除菌消臭噴霧源自玉米由來成分，可分解織物纖維中難以清除的臭味和細菌，還能達到24小時抗菌，不論是沾染煙味的外衣或是因為細菌孳生而產生異味的鞋子，地毯甚至安全帽，只要簡單噴幾下風乾，就可達到99.9%除菌*和消臭。直擊賣場看到一台推車裡放了海量的風倍清，原來是燒肉店老闆的貼心服務:「日本煎烤系餐廳許多都會準備風倍清讓客人在離場時使用，為顧客做好個人氣味管理，台灣已有許多高水準火鍋及燒烤店家跟進。接下來要迎戰中秋旺季，趁優惠來為客戶備好風倍清，讓大家在用餐結束後留下的只有美好的用餐回憶不會渾身油煙味。」看準這一次的特價活動進場囤好囤滿，直接讓荷包省下一大筆。

▲▼ 美式賣場「除臭神物」媲美黑五特價！餐飲老闆無視尷尬整車掃　佛心原因曝 。（圖／網友提供侵物翻攝）

▲機車族在辦公室置放一罐風倍清就可有效解決汗臭味帶來的困擾，使用電烤盤使家具和身上都沾染油煙味，也靠風倍清簡單噴幾下就能恢復潔淨。

近日全省氣溫飆新高，機車族在烈日中通勤往往一到公司汗水已將上衣浸濕，即便衣物在冷氣房中乾透，發出的汗水酸臭味卻令人不敢領教。網友分享在辦公室置放一罐風倍清就可有效解決汗臭味帶來的困擾，更要不吝分享給左右同事，讓自己在辦公室不須因為要忍受臭味而影響一天的心情。

好評爆棚的風倍清適用於各類型織物，尤其是台灣氣候濕熱，織物難免因潮濕產生異味，家中難清洗的沙發、抱枕、床墊、枕頭，以及大件織物如窗簾、地毯等，只要簡單噴噴就可以除菌消臭一噴搞定。網友表示使用電烤盤使家具和身上都沾染油煙味，也靠風倍清簡單噴幾下就能恢復潔淨。

來不及到美式賣場搶購也沒關係，動動手指在好市多線上購物一樣可以享優惠，8/1-8/11限時在實體／線上通路同步特價、每組折扣100元，要囤貨補貨就趁現在。線上購物連結https://lihi1.com/RENd0

▲▼風倍清,美式賣場,風倍清織物除菌消臭噴霧,優惠。（圖／網友提供）

▲8/1～8/11限時在實體／線上通路同步特價、每組折扣100元，要囤貨補貨就趁現在。（圖／翻攝自好市多線上購物）

*針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。

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