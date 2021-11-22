年底聚餐多！衣物飄異味還怕沾細菌？網推隨手一動作除菌又消臭

▲網友狂推日本熱銷第一的風倍清織物除菌消臭噴霧，回家在玄關噴一噴，輕鬆達到有如洗過一般除菌清新。（圖／資料照，下同）

消費中心／台北報導

隨著疫情降溫，大家漸漸敢放心與親朋好友相聚，一起約吃飯聊聊近況，加上天氣轉涼了，好久沒一起吃的火鍋、燒肉成為相聚時的熱門選項！但在時序進入秋冬後，很多人開始傷腦筋了，穿著大衣、外套這類衣物總不能天天送洗，也不方便自己洗，尤其在飽餐一頓之後身上沾滿了油煙味，還要時時刻刻擔心沾染了外界的細菌，怎麼維持冬天衣物的潔淨，成為後疫情時代的新難題。就有網友徵集可以自己幫外衣除菌除臭的方法，大家狂推日本熱銷第一的風倍清織物除菌消臭噴霧，回家在玄關噴一噴，輕鬆達到有如洗過一般除菌清新，很多人直呼「超方便」、「效果太神了」、「除火鍋味超有感」，買來用過後，成了定期回購的鐵粉顧客。

▲穿著大衣、外套這類衣物很難天天清洗，每天穿出門，其實都沾附外界的細菌和惱人異味，再帶回家。

冬天的外出衣物例如外套、圍巾、毛衣等，大多數人很難每天丟進洗衣機清洗，或甚至要等換季再送洗，往往容易沾染上外面的異味讓人困擾，食物味、菸味、甚至通勤騎車沾染的廢氣味，而且就算衣物表面看起來沒有髒污，也不代表乾淨，因為細菌跟異味因子，其實會卡進纖維中、並且殘留滋生，帶進門後甚至可能隨著衣服沾染到家中的沙發、毛毯或床上。「吃完火鍋隔天外套還是聞得到很煩」、「噴香水噴霧反而更臭一陣尷尬」、「外套不能天天洗擠捷運回家感覺超髒…」，就有網友分享生活煩惱，而且苦於找不到有用的方法處理。

▲異味和細菌其實會直接殘留並且滋生在織物纖維中，想要根源潔淨，網熱推「這一瓶」。

地方媽媽們最關心的重點：有什麼簡單方法可以消臭、除菌？不管是參考家事達人分享或上網找估狗大神，在嘗試找尋能夠解決衣物問題的居家清潔品時，發現很多人都在轉發大推「這一瓶」，在日本超人氣熱銷NO.1（註1），日本飯店居酒屋都會放一瓶的風倍清除菌消臭噴霧，作為日本主婦媽媽們的生活神器，只要簡單噴一噴，就能達到99.9%除菌、持續24小時抗菌外（註2），其中源自玉米的日本消臭科技，可以直接深入纖維找到並真正分解臭味因子，去味效果超有感，而且不會有香臭混雜困擾！要消臭還是要除菌都一噴搞定，清新程度就像洗過一樣，難怪家家戶戶都有一瓶！

除了網友熱推的除菌消臭實力外．還有一大好處正是風倍清廣泛的用途。除了放一瓶在家門處，回家後把無法洗的外套、圍巾噴一噴外，日常生活中難洗的物件，例如鞋子、安全帽、包包等等，也都能一噴除菌清新。在客廳臥室放上一瓶，也能用來維持家裡的清新潔淨，根本懶得或甚至無法清理、卻也一樣會吸附異味、積累細菌的沙發、地毯、床具、玩偶，都只要拿起風倍清除菌消臭噴霧，簡單噴一噴，就能輕鬆與細菌異味說掰掰，到處放一瓶隨手噴一噴，就能擁有乾淨環境，非常適合生活忙碌的人，花不到幾分鐘就能做好家務。

▲懶人神器風倍清共有4種香味，入門嘗鮮首推「高效除菌」、「綠茶清香」，也有無香選擇。

風倍清除菌消臭噴霧總共有4種味道，入門嘗鮮最佳選擇首推「高效除菌」、「綠茶清香」，這兩款也是日本熱賣經典款，另外還有潔淨感滿滿的「無香酒精+」，以及日本醫師共同監督溫和配方，適合家中有小朋友或寵物的「寶寶無香」，可以依照需求喜好選擇。如果非常追求生活細節質感，平常喜歡利用香氛營造儀式感，讓自己放鬆舒緩的人，也推薦使用100%天然植物萃取香氛的天然系列，有「大馬士革玫瑰」、「南法薰衣草」、「仲夏檸檬草」3款可選，噴灑當下就能享受舒心感，猶如置身在浪漫花田中，輕鬆打造質感好生活。

▲追求生活儀式感推薦100%天然萃取香氛的天然系列，「大馬士革玫瑰」、「南法薰衣草」、「仲夏檸檬草」三款，一噴舒心，就像踏入自然花田一般，質感生活從細節開始。

不用跑日本，現在各大通路都能買到，不想出門也能上網買https://lihi1.cc/94MGY，隨手一動作就能幫外出衣物、居家環境，除菌又消臭！

註1：此資料由Intage提供，根據日本2015至2018年零售市場銷售額資料，Febrez風倍清品牌在日本空氣清新類別市場中市占率最高。

註2：針對特定測試菌群，實驗數據來自日本實驗室，適用於高效除菌與綠茶清香香型。