我友邦瓜地馬拉總統遇襲！軍方與槍手火熱交鋒　總統幸運躲過一劫

▲瓜地馬拉總統賈麥岱差點遭遇槍擊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

我國位於中美洲的友邦瓜地馬拉發生總統遇襲案，一輛搭乘瓜地馬拉籍、墨西哥籍槍手的車輛駛近軍方檢查哨站，豈料車上人員被軍方攔下後，竟然反而向軍方開火，所幸總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）剛好在其他地點視察，並未因襲擊案而受傷。

根據《路透社》、《美聯社》，瓜地馬拉軍方發言人特勒斯（Rubén Téllez）表示，總統賈麥岱於當地時間30日訪問距離首都瓜地馬拉市約300公里處的韋韋特南戈（Huehuetenango），豈料一輛車突然駛近首位總統代表團的檢查哨站，未料車上人員向軍方開火，而軍方則與車上人員交火，當時賈麥岱距離事發處只有2公里。

▲槍擊爆發後，瓜地馬拉士兵出現在墨西哥邊境。（圖／路透）

政府隨後向全國民眾與社會發表聲明，透露總統賈麥岱並未在此次襲擊中受傷，目前已經及時從該地區撤離，一名墨西哥籍槍手在衝突爆發時腿部中彈、送往醫院治療，其他人則乘坐該車輛逃往80公里外的墨西哥邊境。

瓜地馬拉政府聲稱，其餘4名瓜地馬拉籍槍手隨後被墨西哥軍方羈押，2枚步槍用手榴彈也在邊境被發現。

報導指出，人口販子與毒品販賣業者經常光顧韋韋特南戈，當地甚至有許多人替墨西哥幫派工作。

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