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社會 社會焦點 保障人權

進口「鼠尾草」毒品漲價30倍賣出　2年狂賺2千萬...板橋買豪宅

記者邱中岳／台北報導

北市刑大接獲線報，有毒販在網路購物平台刊登「鼠尾草」毒品訊息，以每公克500至1500元不等價格出貨，警方事後在板橋逮捕涉嫌販賣的女子，女子坦承從國外網站下訂單，再行分裝出貨，光一個平台交易量就達4千筆，初估2年來獲利突破2千萬，女子甚至還在板橋買房置產。

警方調查，43歲的李姓女子，平時住在板橋地區，2年前開始從墨西哥的國外網站上，購買大量鼠尾草，以包裹的方式寄送回台，再進行分裝後，透過網路購物平台販售，以每公克的500至1500元不等價格出貨，警方獲悉後立刻展開追查，並在7月間將人順利逮捕歸案。

▲▼北市刑大查獲女子涉嫌在網路販賣最新列管的三級毒品「鼠尾草」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大查獲女子涉嫌在網路販賣最新列管的三級毒品「鼠尾草」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在李姓女子家中，搜出第三級毒品墨西哥鼠尾草796.6公克、分裝袋204個及電子磅秤等證物，訊後依照毒品危害防制條例送辦，清查之下，發現女子透過許多個網購平台銷貨，光一個平台交易量就達4千筆，初步估計2年下來，不法獲利超過2千萬元。

李姓女子向警方指出，在4日的時候，「墨西哥鼠尾草（Salvia divinorun）」及「沙維諾林A」（Salvinorin A），已經被政府增列為「第三級毒品」，但是卻在列管之前，已經大量進貨，因為太好賺，所以只能鋌而走險把剩下的鼠尾草賣光。

▲▼北市刑大查獲女子涉嫌在網路販賣最新列管的三級毒品「鼠尾草」。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓女子在網路販賣三級毒品「鼠尾草」，每公克成本50元，出貨價格最高翻30倍。（圖／記者邱中岳翻攝）

李女原本以為才剛列管，警方不會這麼快找上門，但最後仍被警方一舉查獲。警方指出，鼠尾草主要成分為「沙維諾林A」，是一種新興影響精神物質，施用者吸入後會產生短暫但強烈類似大麻、LSD、愷他命的迷幻作用，經常施用恐導致精神障礙及精神分裂症狀。

鼠尾草近年風行原因，主要是因為其功效與大麻類似，都會產生迷幻的效果，但是價格卻比大麻便宜，李女從墨西哥進口鼠尾草每公克50元，到台灣就翻10至30倍，但還是比每公克要價1500-2500元的大麻便宜，所以讓許多人改吸食鼠尾草。

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