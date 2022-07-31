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99歲嬤超狂遺願！墳前要放「170cm巨鵰頂天」　家屬圓夢曝超羞畫面

記者葉睿涵／綜合報導

墨西哥米桑特拉小鎮（Misantla）一位前衛的阿嬤，因為痴迷於大陰莖，因此她在死後留下驚人遺言，希望子孫能為她建立一尊超大的陰莖雕像，以彰顯她對生活的「熱愛和樂觀」。

綜合外媒報導，99歲的培瑞茲（Orduña Pérez）是一位非常前衛的阿嬤，為了打破墨西哥人的傳統，這位阿嬤生前就告訴子孫，死後要在她墳前豎立一座高達5.5英尺（約168公分）、重約500磅（約272公斤）的巨型陰莖雕像當作裝飾。

她的孫子李蒙（Álvaro Mota Limón）表示，阿嬤一開始提出這個願望時，大家都以為她在開玩笑，直到培瑞茲臨終前，孫子認真問了阿嬤後，阿嬤才透露，「這是我的遺願，這樣大家才不會忘記我」，於是孫子決定要認真看待此事。

▲▼99歲的培瑞茲留下遺言，要子孫在她的墳前豎立巨型陰莖雕像當作裝飾。（圖／翻攝自推特）

▲99歲的培瑞茲留下遺言，要子孫在她的墳前豎立巨型陰莖雕像當作裝飾。（圖／翻攝自推特）

培瑞茲在2021年1月20去世後，她的家人便展開了有關墓碑的討論，「我們最後決定要讓阿嬤美夢成真」，於是他們找來工程師拉沃涅特（Isidro Lavoignet），一起花了一個月，才終於將墓碑完成。

陰莖雕像在今年7月23日正式被啟用。照片在網上曝光後，立刻招來了兩極的評價，有人認為相關行為極為不妥，但也有人稱讚這個想法十分有創意。拉沃涅特回憶，「我一開始以為這是個玩笑，因為這類型的雕像其實並不常見，更何況是用來紀念故人」。

李蒙也指出，「我們早就料到雕像會引起轟動，不過還是有約70%人對此持肯定態度，而覺得不太好的人還是會尊重阿嬤的想法，除非是那些觀念非常保守、封閉的人，才會把我們罵到臭頭。」報導稱，這一家人的心態很好，因為大家之前就已經設想過最糟的情況，也準備好迎接各種猛烈的批評。

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