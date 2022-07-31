6張照片酸爆！　顏若芳：蔣萬安就是比較瘦的連勝文

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／蔣萬安臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

北市選戰打得火熱！民進黨黨代表顏若芳今（31日）以6張照片批評蔣萬安，表示國民黨每逢敗選就會高喊檢討、改革，但時至今日，卻未見國民黨推出任何符合台灣主流價值的候選人或政見，反而一直走回封建老路。連行銷套路相似度高達百分之百，諷刺直呼「蔣萬安就是比較瘦的連勝文呀！」

顏若芳在個人臉書發文表示，從2014年的連勝文，到2022年的蔣萬安，看得出來國民黨仍是以血統純正、菁英主義為先的封建政黨，也就是說，這次的台北市長選舉對國民黨來說就是「權貴的復出戰」。

顏若芳說，講過好幾次，蔣萬安就是第二個連勝文，除了年紀相仿、都是權貴世家、都留學美國外，而在選戰的部分，兩個人的對中共立場也都是模糊不定，而且同樣有會特別去搭捷運、打球賺曝光的選戰習慣。國民黨屢戰屢敗，屢敗屢檢討，而且越檢討就越愛走回頭路，蔣萬安就是一個例證。

▲顏若芳諷蔣萬安：是比較瘦的連勝文 。（圖／顏若芳臉書）

顏若芳認為，今天我們看到蔣萬安，對爭議議題能閃則閃、對中共立場搖擺不定、競選團隊又紅又歧視，頻頻被黨內勢力頻頻制肘卻悶不作聲，完全是沒有中心思想、毫無獨立思考能力，只會乖乖聽話的「國民黨好寶寶」。

顏若芳最後強調，在2022年，我們一起再一次，用一票一票唾棄毫無主見的皇親國戚蔣萬安，否決雙標親中的柯家軍，全力支持陳時中，讓台北的市政藍圖可以更好、更快、更有感。