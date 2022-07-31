曾辦「光頭節」挺韓國瑜　南華商圈理事長讚陳其邁：這麼好的市長

▲南華商圈理事長楊福順 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府推動南華商圈特色環境新風貌改造，宣布完工啟用，多位在地議員、商圈代表及經發局長廖泰翔到場為特色天幕燈光幻影秀點燈。南華商圈理事長、在地東坡里里長楊福順在致詞時推崇市長陳其邁是「別處找不到的好市長」，照顧商圈幫商圈點燈，公開喊話說：「這麼好的市長，大家給他相挺一下！」由於楊福順先前曾多次公開力挺前市長韓國瑜，此次當著台下國民黨市議員陳若翠面前要大家改挺陳其邁，是否有拔樁成功，現場氣氛自然說明了一切。

30日這場商圈環境改造燈光秀點燈啟動儀式，在地選區現任議員包括民進黨籍的黃文益、郭建盟，國民黨籍的陳若翠、無黨籍的吳益政，還有藍綠參選人，以及市長陳其邁的市政顧問張德國等人也都出席，可見隨著年底選舉將至，不分藍綠都要爭取南華商圈支持。

特別是南華商圈理事長楊福順，曾在前任市長韓國瑜任內在商圈內舉辦光頭節、也與韓粉議員詹江村、陳清茂等人開直播，公開力挺韓國瑜，並稱讚韓「做得很好、真的有在做」，被視為挺韓里長，這次獲陳其邁支持，特別協助南華商圈做夜間燈光改造，楊福順的動向備受矚目。

楊福順昨晚在台上致詞時公開稱讚說，「沒辦法去哪裡找到這麼好的市長、去哪裡找？只有其邁市長！」認為他打拼把美麗島商圈做好，南華商圈沾光也吸收到養分。他公開說，南華商圈點亮最美的燈光就是其邁市長幫商圈做的，這條星光大道在南華商圈，大港埔可能因此就發展起來，一定會讓大家賺大錢，「這麼好的市長，大家給他相挺一下！」

年底市長選舉將近，市長陳其邁近期勤於透過各項市政建設推動成果，展現他兩年拚四年的成績單，積極走訪舊縣區、偏鄉建設獲原鄉民代支持，也獲無黨籍多位議員相挺，而現在又獲挺韓商圈里長公開相挺，初步展現年底選戰拔樁有成，也凸顯了他建設不分藍綠的施政風格與特色。