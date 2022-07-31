陳時中拋8年完成捷運　黃珊珊：任何人開了海口「都做不到」

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／黃珊珊辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中30日拋出用8年完成捷運議題，引發藍白2位參選人、現任台北市長柯文哲猛烈攻擊。台北市副市長黃珊珊31日表示，這是整個國家缺工缺料問題，「任何人開了海口，其實都是做不到的。」

黃珊珊週末行程滿檔，31日下午1時先到萬芳商圈進行市政行程，緊接著再到北投替前台北市副發言人、台北市議員參選人黃瀞瑩站台，只見民眾黨議員參選人坐在整排，除了黃瀞瑩之外，陳思宇、楊寶楨、張志豪、陳宥丞、吳怡萱等人都到場，營造出團結氣勢。

針對陳時中稱8年蓋捷運一事，黃珊珊表示，台北市議會已經通過環狀線預算，但招標非常多次，每一標分開來、合起來將近5、6次都流標，預算也追加了50％，也就是從原來的600億元追加至近900億元，但仍然沒辦法標出去，所以30日受訪時才稱，陳時中是否要開個營造廠來標？

黃珊珊強調，捷運標不出去並非政府問題，而是整個國家缺工缺料、營建物價飆漲問題，「任何人開了海口，其實都是做不到的。」所以她認為並非承諾什麼，而是能否解決整個國家公共工程問題，北市府找過很多營造廠，連她自己都去拜託對方來標，但民間科技廠的工程已佔大多數量能，「整個國家就這麼多人，你要8年內蓋完，是不是要引進更多人來？這我沒意見，那就拿出做法。」