「林佳龍的國際化走不出日本」　戴湘儀酸：拿60分成績單四處炫耀





▲國民黨新北市議員參選人戴湘儀。（圖／翻攝自戴湘儀臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北市城市外交成績差，國民黨新北市議員參選人戴湘儀今（31）日指出，這是一貫的選舉手法，新北市不需要只靠攻擊抹黑造謠的市長候選人，更批林「拿著60分成績單四處炫耀」。

戴湘儀表示，林佳龍急著把自己過去的「台中政績」搬出來，宣揚任內姊妹市數字，就像是好不容易考了一張60分及格的成績單，急著跟市民炫耀，他沒有被死當、討大家的稱讚，想證明「他也是會做事的人」，可惜只會用表面數字講國際交流的前首長，似乎不懂城市外交的實質意義在哪。

戴湘儀說，城市交流對於城市發展相當重要，新北市有29個區，除了新北市政府締交國際姊妹市之外，各區與其他國家城市交流頻繁，就區域的需求和發展狀況不同，進而與適合的城市締結關係，才能有「實質的交流進展」。再者，城市交流並非簽簽契約、算算數字這麼簡單，後續的市政合作、雙方的具體「交流」，才是對城市和市民有幫助的。

戴湘儀表示，看看蔡政府上任後主打的「踏實外交」，邦交國從22國掉到17國，林佳龍也認為蔡英文外交政策「真是不可思議」嗎？國際化並非嘴上說說、做做表面功夫，更不可能只狹隘的偏重在某些特定區域，否則只會變成「親日」的城市外交，林佳龍口中稱的14個台中姊妹市、友善城市，8個都在日本，而新北市的49個姊妹市和友好城市則遍布全世界，您的國際化難道是侷限的「日本化」，林佳龍的世界觀看來就是「親日」的世界觀。

戴湘儀強調，疫情爆發期間，各國交流受到侷限，但新北市府仍透過不同的線上交流會議，與各國保持良好關係，交換防疫心得與策略，發揮城市交流實質的作用，若像林佳龍所說，得用數字衡量，那侯友宜上任以，新北市府共進行了86場的實體或線上會議，與298個城市有過溝通、合作、交流。但侯友宜是默默在做，新北市的國際化不是只簽合約，而是實質合作，誰真的可以好好做事，新北市民看的很清楚。





▲國民黨新北市議員參選人戴湘儀。（圖／翻攝自戴湘儀臉書）