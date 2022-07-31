柯志恩臨時取消公開行程！坦言「有無形壓力」：滿滿行政力介入

▲柯志恩在當地議員陪同下，前往岡山文賢市場掃街拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩原訂31日下午出席後憲自強大會，但昨晚臨時取消行程。對此，柯志恩表示，不少活動發出邀請後，隨即受他方關切，且此情形有日漸嚴重的趨勢，對於行政力介入感到遺憾。

柯志恩31日上午在副議長陸淑美、議員方信淵、宋立彬，與高雄市黨部副主委曹桓榮的陪同下，前往岡山文賢市場掃街拜票。

▲▼柯志恩透露取消行程原因，是收到主辦方訊息，希望取消出席。（圖／記者許宥孺翻攝）

有媒體問及，為何昨晚臨時取消今天下午後憲自強大會的行程，對此，柯志恩表示，變更原因是因為收到主辦方訊息，希望取消出席；因此基於對主辦單位的尊重，且不願意對後憲弟兄造成困擾，故作出行程上的調整，「但是仍對於民主社會選舉，卻仍有滿滿行政力介入的陰影感到遺憾」。

柯志恩指出，過去這一個月的選舉行程當中，發現有不少活動會在發出邀請後，隨即受到他方壓力與「關切」。做為在野黨參選人，對於主辦方的顧慮她都可以充分理解。然而，如此的情形，似乎有日益嚴重的趨勢。

柯志恩強調，無論受到何種打壓與阻撓，她都會與所有黨籍提名同志並肩作戰，在「夾縫中求生存」、匍匐前進，步步向前，贏得選民的認同與支持。