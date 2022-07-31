熊抱女客戶不放手！色老闆趁機摸胸　賠錢和解獲緩刑

▲基隆一名李姓老闆載著女客戶前往談公事的途中，竟趁機從後方熊抱女客戶，載藉此偷摸她的胸部得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）



記者林冠吟／基隆報導

基隆一名56歲的李姓男子，前年10月載著女性客戶花花（化名）前往平溪菁桐街商談公事時，卻趁機從後方抱住花花，藉此揩油，讓花花當場嚇壞，推拒李男；不過李男被拒後，竟還執意抱住花花不撒手，事後花花一狀告上法院。基隆地院審理後，依強制猥褻罪判處李男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並須接受3場法治教育。

起訴書指出，李姓男子和花花2人為廠商和客戶的關係。2020年，李男載著花花前往平溪菁桐街商談公事，竟趁著雙方前往菁桐街某處涼亭的路上，從後方環抱住花花，藉此偷摸花花的胸部得逞。

花花被李男突如其來的舉動嚇壞，第一時間也急忙推拒李男，更對李男表示，「你不要這樣」、「不要再這樣抱了」，但李男卻不為所動，執意抱著花花不放手，讓花花事後氣得怒對李男提告。

警詢時，李男坦承全部犯罪事實。檢方偵查後，認為李男的行為先是趁著花花來不及抗拒之際，環抱花花並趁機觸碰到花花的胸部，但花花反抗後，李男竟還不罷手，涉嫌強制猥褻，依法對李男提起公訴。

基隆地院審理後指出，李男為滿足一己性欲，危害花花的意願強制猥褻花花得逞，造成花花身心受創，衡量李男事後坦承犯行，更已與花花調解賠償完畢，花花事後也表明願意李男等語，依強制猥褻罪判處李男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並須接受3場法治教育。