高雄男停派出所車格　瞎掰國民神車「自動駕駛」下場慘

記者吳奕靖／高雄報導

就在29日凌晨3時許，一輛自小客車停在新興分局前金分駐所前警用停車格內，員警發現後，觀察車上駕駛並未走進派出所，反倒是在路旁人行道坐下休息，因此覺得可疑，便上前查看，意外發現駕駛喝了酒，經過酒測確定違反規定。

▲男子酒駕自己開車停在分駐所門口停車格，讓自己露餡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

值班員警靠近該車29歲的蘇姓駕駛時，發覺對方身上散發濃厚酒味，先是請其他同仁先拿酒測器支援，經簡易測試確認後發覺蘇男應有飲酒情形，欲請其配合至所內，此時蘇男精神恍惚回答自己也不曉得是怎麼到分駐所的，員警告誡蘇男勿胡言亂語，因為蘇的車子是被稱為國民神車的「阿提斯」，不具自動駕駛功能，不可能自己開到派出所，並告知會調閱監視器釐清，若確有酒駕情形，定會依法偵辦，蘇男見狀只好配合員警調查。

▲男子酒駕自己開車停在分駐所門口停車格，讓自己露餡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經瞭解，蘇男與乘客27歲的張姓女子是在巨蛋附近燒烤店的同事，兩人下班後在附近超商一同飲酒吃宵夜至凌晨2點多，因時間已晚，蘇男便提議載張女返回前鎮區住處，但是開到一半時因不勝酒力，蘇男便靠邊停車休息，完全沒有注意到自己竟停在派出所前的警用停車格，員警後續對其實施酒測，酒測值明顯超過法定標準，依公共危險罪嫌、逮捕送辦。

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