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後驛商圈噁男蹲下來連拍6次！短裙女店員見反光驚覺遭偷拍

▲▼高雄後驛商圈偷拍狼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄後驛商圈驚見偷拍狼，男子開啟手機閃光燈偷拍得逞。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄後驛商圈有不少服飾批發店，一名男子看準店家都是一人顧店，日前上門佯稱要幫人找衣服，卻趁機拿起手機偷拍女店員的裙底風光，拍了一次又一次，甚至還開起閃光燈，最後女店員發現玻璃反光畫面，這才發現上門的是「攝狼」，不過男子已拔腿狂奔。

這起事件發生在30日下午2點多，一名男子進到三民區安寧街一家成衣批發店，向穿著迷你裙的顏姓女店員表示，要替一位女生買襯衫，趁著女店員抬頭勾取架上的衣服，男子手上拿著手機，伸出快手迅速往女店員裙底偷拍。

▲▼高雄後驛商圈偷拍狼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子指示女店員拿取上層衣服。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄後驛商圈偷拍狼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子趁隙往女店員腿縫拍，還確認是否拍到。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想偷拍一次還沒完，男子不停指示女店員勾取較上層的衣服，他好抓緊時機，甚至開啟閃光燈，將手機擺在腿縫中間，多次偷拍成功。直到最後一次，女店員瞄到玻璃反光，這才發現身後的男子超變態，根本是假消費真偷拍，她氣得當場報警，不過男子突然轉身向門外狂奔，人已逃逸無蹤。回頭調閱監視器，前前後後共計被拍了6次。

警方表示，此案於30日接獲報案，報案民眾稱，三民區安寧街服飾店有人遭偷拍，員警立即趕赴現場，顏姓店員表示在店內遭一名男子偷拍裙底，經員警調閱店內監視器確認事證，已掌握犯嫌特徵積極追緝中。

▲▼高雄後驛商圈偷拍狼。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女店員發現被偷拍，但男子已拔腿狂奔不知去向。（圖／記者許宥孺翻攝）

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