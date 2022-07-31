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南韓神盾驅逐艦正祖大王號攜載SM-6飛彈　可成功攔截極超音速飛彈

▲▼南韓自主研發的神盾級驅逐艦「正祖大王艦」28日在蔚山現代重工業舉行下水儀式。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓自主研發的神盾級驅逐艦「正祖大王艦」28日在蔚山現代重工業舉行下水儀式。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓國造的神盾戰系次世代驅逐艦「正祖大王艦」於28日在蔚山正式下水，船上搭載探測、追蹤、攔截北韓（朝鮮）搗蛋的最新戰鬥指揮系統，其中更可攜載標準六型導彈（SM-6，RIM-174標準飛彈），除了可以抵禦來自艦艇、飛機、彈道飛彈的攻擊，更可以成功攔截5馬赫以上的極超音速飛彈，為南韓軍首艘攜載SM-6飛彈的船艦。

根據韓媒《朝鮮日報》，目前中國、俄羅斯已在前線實際部署極超音速飛彈，而北韓目前則是研發、試射2款極超音速飛彈，極超音速飛彈飛行速度高達5馬赫以上，能在短時間內精準打擊敵方目標物，以現存技術來說較難以成功偵測或攔截。

南韓軍方消息人士今（31）日證實，28日下水的正祖大王艦是南韓海軍首艘配置SM-6飛彈，未來若攜載經改良後的SM-6飛彈，更能成功攔截來自敵方的極超音速飛彈，且SM-6飛彈可以精準打擊飛機、艦艇、彈道飛彈等多項目標。美國國防部飛彈防禦局（MDA）局長、海軍中將（Jon A. Hill）希爾曾於今年初指出，「SM-6飛彈是現存美國武器系統中，唯一能攔截極超音速飛彈的武器。」

SM-6飛彈由美國大型國防工業承包商「雷神公司」（Raytheon Company）製造，其長度為6.55公尺、直徑34公分、重量達1506公斤、最快速度為3.5馬赫，可攻擊240至460公里外的飛機或艦艇，甚至可以在35公里的高空成功攔截數十公里外飛來的彈道飛彈。

▲▼美國海軍曾於2017年在夏威夷約翰·保羅·瓊斯號驅逐艦發射SM-6飛彈，成功攔截考艾島飛彈基地試射的中程飛彈。（圖／翻攝自美國海軍）

▲美國海軍曾於2017年在夏威夷約翰·保羅·瓊斯號驅逐艦發射SM-6飛彈，成功攔截考艾島飛彈基地試射的中程飛彈。（圖／翻攝自美國海軍）

報導指出，南韓國防部與防衛事業廳已於今年4月的會議上決定，將從明年至2031年耗資7600億韓元引進SM-6飛彈，約100多枚的SM-6飛彈將佈署於正祖大王艦等3艘次世代神盾戰系驅逐艦。

另外，正祖大王艦也將首次佈署南韓國造艦對地彈道飛彈，其打擊能力比世宗大王艦更加精準，艦對地飛彈不僅可以破壞500至1000公里遠的北韓核武、導彈基地與指揮設施，當發生戰事時更可用來除去來自俄羅斯、中國等周邊強國的威脅，且正祖大王艦的神盾雷達探測距離可達1800公里遠，是世宗大王艦的2倍。

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