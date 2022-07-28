南韓國造神盾驅逐艦「正祖大王號」下水　可攔截北韓導彈攻擊

▲南韓自主研發的神盾級驅逐艦「正祖大王艦」28日在蔚山現代重工業舉行下水儀式。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓自主研發、生產製造的神盾戰系次世代驅逐艦「正祖大王艦」，於今（28）日上午在蔚山現代重工業正式舉行下水儀式。正祖大王艦為南韓海軍第一艘8200噸級神盾驅逐艦，可搭載探測、追蹤、攔截北韓導彈的最新戰鬥指揮系統，性能比世宗大王級神盾驅逐艦更加優越，由南韓總統尹錫悅夫婦親自出席下水剪綵儀式。

根據韓媒《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，神盾戰系驅逐艦「正祖大王艦」從設計到建造皆採取南韓國內技術，艦長170公尺、寬21公尺、噸數為8200噸，搭載最新型的神盾戰系，針對敵方彈道飛彈攻擊能夠有更加優越的攔截能力，預計還將攜載艦對地彈道飛彈、遠程艦對空飛彈，不僅能針對戰略目標實施遠程打擊，還具備針對敵方導彈的攔截能力。

▲尹錫悅28日出席正祖大王艦下水儀式。（圖／達志影像／newscom）

正祖大王艦雖然在體積上大過世宗大王級神盾驅逐艦，不過面對敵軍攻擊時能有更強的匿蹤能力。針對敵方的潛水艇或戰艦，則採取南韓國內研發的尖端聲納統合技術，提升偵測海底敵方潛水艇或魚雷的能力。至於在軍艦動力裝置，除了以往的4個燃氣渦輪引擎外，還增加2台電動馬達，成為油電混合動力軍艦（hybrid electric drive ,HED），在航海時能更節省燃料。

「正祖大王艦」名稱源自於朝鮮王朝中後期的一代改革明君正祖李祘，韓劇《李祘》、《衣袖紅鑲邊》皆以李祘為主角。該艘神盾戰系次世代驅逐艦從2019年起簽下建造合約，由現代重工業於2021年開工建造，今年7月28日終於完工下水，預計2024年交付南韓海軍，完成戰力評估後才會佈署前線。

▲金建希拿起金斧頭參加剪綵。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅出席下水儀式時表示，「現在我們終於採用我們自己的技術，完成世界最頂級的神盾級驅逐艦。今天別具深遠意義，是全球最優秀的次世代神盾驅逐艦『正祖大王艦』下水的日子。在此我向海軍、防衛事業廳的相關人士，以及採取世界一流技術完成該艘艦艇的現代重工業與合作廠商勞工們致謝。」

尹錫悅提及南韓造船業於今年上半季再度重返世界第一的地位，同時強調南韓進出口貿易有高達99.7%的比率是靠海洋運輸，因此南韓若要實現「新海洋強國」的夢想，靠自主力量守護海洋相當重要，否則便無法成為經濟強國。

另外，尹錫悅的妻子金建希（김건희）則是繼1日完成北約組織（NATO）峰會、從西班牙馬德里返抵國門後，睽違將近1個月再度出席公開活動。南韓總統辦公室表示，有著第一夫人身份的金建希拿起金斧頭參加正祖大王艦的剪綵儀式，宛如剪斷新生兒的臍帶，象徵著新船艦的誕生。

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