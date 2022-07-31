　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

視北韓為假想敵！　美日韓明展開「太平洋龍」聯合軍演

▲▼南韓驅逐艦世宗大王號將參與「太平洋龍」訓練。（圖／翻攝自維基百科）

▲南韓驅逐艦世宗大王號將參與「太平洋龍」訓練。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）近來試射導彈挑釁的頻率增加，以及準備進行第7次核試驗，南韓、美國、日本決定將從明（1）日起在夏威夷展開為期2周的「太平洋龍」（Pacific Dragon）聯合軍事演習，目的在於如何共同分享軍事情報，偵測、追蹤以北韓為假想敵所射出的導彈。

根據《韓聯社》，南韓軍方今（31）日指出，美國太平洋艦隊司令部將主導從8月1日至14日的太平洋龍聯合軍演，由南韓、日本，以及澳洲與加拿大共同參加，藉此提升5國在應對北韓導彈挑釁的偵測追蹤能力，南韓將派出參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）的驅逐艦世宗大王號（DDG，7600噸級）參加。

在訓練過程中，會先由美國扮演被視為假想敵的北韓，先是試射模擬導彈，由參與聯合軍演的國家負責偵測、追蹤，同時互相分享軍事情報，美國則發射誘導彈攔截來自假想敵北韓的攻擊。

報導指出，其實早從過去每2年由美軍所主導的環太平洋軍演時，南韓就曾派出海軍與美國、日本共同參與聯合彈道飛彈偵測追蹤訓練，不過文在寅政府執政後，2018、2020年便未曾對外公開軍演內容。

據悉，美日韓3國國防部長今年6月11日前往新加坡參加「香格里拉對話」亞洲安全會議時，就曾針對應付北韓核武導彈威脅上形成共識，3方一致認為應強化國防軍事合作，3方同意未來將會定期公開舉行飛彈警報訓練、彈道飛彈偵測追蹤訓練。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
MIRROR舞者最新病況曝！　插喉仍昏迷
快訊／裴洛西首個亞洲目的地曝光　新加坡與李顯龍會面
陳明通2000字解謎論文！　他抓包「1細節」罵：下台吧
iPhone 14終於搭載「隨顯螢幕」！　比安卓功能更多
快訊／中重症+88！6歲童「沒確診過」仍發病　加護救治中
楊祐寧婚照曝光！　新娘透視白紗辣翻
快訊／今增34死！　20多歲男併多重器官衰竭亡
快訊／今本土+20824　各縣市分佈曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／裴洛西首個亞洲目的地曝光　先到新加坡與李顯龍會面

視北韓為假想敵！　美日韓明展開「太平洋龍」聯合軍演

加州再爆野火！「超巨火積雲衝天」急疏散民眾　60%台北面積被燒毀

美國史詩級暴雨！98歲嬤家中水淹120公分　這張絕望照救她一命

快訊／裴洛西公布亞洲行程　「名單未見台灣」

拍MV慘被輪流性侵！8模特兒受害　蒙面槍手還劫財「扒光男人衣褲」

南韓推動教育改革　「滿5歲」可就讀小一！最快2025年實施

彈射座椅有問題！美軍「F-35等多款戰機」停飛　以色列跟進

99歲嬤超狂遺願！墳前要放「170cm巨鵰頂天」　家屬圓夢曝超羞畫面

40度高溫下激烈運動！5歲童「猛灌冰水」突暴斃　醫曝1致命關鍵

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

妹子喝醉與友對話超鬧　倒YA變嘎咧含酒精版！

黃子佼曝女兒１舉動嚇壞孟耿如　曬娃萌照樂當「催生大使」

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

快訊／裴洛西首個亞洲目的地曝光　先到新加坡與李顯龍會面

視北韓為假想敵！　美日韓明展開「太平洋龍」聯合軍演

加州再爆野火！「超巨火積雲衝天」急疏散民眾　60%台北面積被燒毀

美國史詩級暴雨！98歲嬤家中水淹120公分　這張絕望照救她一命

快訊／裴洛西公布亞洲行程　「名單未見台灣」

拍MV慘被輪流性侵！8模特兒受害　蒙面槍手還劫財「扒光男人衣褲」

南韓推動教育改革　「滿5歲」可就讀小一！最快2025年實施

彈射座椅有問題！美軍「F-35等多款戰機」停飛　以色列跟進

99歲嬤超狂遺願！墳前要放「170cm巨鵰頂天」　家屬圓夢曝超羞畫面

40度高溫下激烈運動！5歲童「猛灌冰水」突暴斃　醫曝1致命關鍵

汽車「硬停Ubike車格」嚕5分鐘才放棄！網見桿歪了：記得賠喔

快訊／陳明通聲明稱先修正林智堅論文　余正煌律師：考慮司法訴訟解決

125公斤確診孕婦居隔期間出現產兆　嘉醫團隊協助順利產女

竹市+526　降低BA.4、BA.5亞變種病毒威脅！衛生局呼籲打疫苗

李振昌練打又開轟　陳冠宇重現4棒火力交易兄弟？

柬埔寨「詐騙3手法」恐怖內幕曝光！這1種最易中計：一個換十個

男子肺部洗出17升「牛奶」　「症狀如感冒」罕病率百萬分之三　

「教練出來打！」　助總提議全壘打大賽新玩法

陶晶瑩出道32年「演藝圈人脈超狂」　開唱賀卡驚見整排大咖…花籃數破百

玫瑰鑽戒示愛　尖刺花莖超逼真

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

國際熱門新聞

台女赴柬埔寨「行事曆」曝！　7天內遭多人性侵9次

8模特兒拍MV　槍手突闖入輪流性侵

即／裴洛西公布亞洲行程　未見台灣

蓬佩奧洗臉胡錫進：裴洛西出訪是美台兩國的事

快訊／拜登再度確診

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

中若犯台　瑞士將跟進歐盟對中制裁

男窮到賣房求生「最後一刻」中樂透千萬大獎

裴洛西出訪亞洲！美軍一架波音C-40C啟航　線上近10萬人看它飛

史上最高金額！　400億元樂透頭獎「一人獨得」

正妹院長是清朝皇室後裔　她曝唯一好處

是藝術！麥當勞一片酸黃瓜價值18萬

抓到了！俄官方散播種族滅絕論　推特認證了

畫面曝！中國火箭殘骸墜地球　NASA開轟

更多熱門

相關新聞

加州再爆野火！超巨火積雲衝天急疏散民眾

加州再爆野火！超巨火積雲衝天急疏散民眾

美國加州在當地29日迎來一場雷暴後，加州和俄勒岡邊界就引發了一場被稱為「麥金尼」的新野火，並在30日迅速蔓延，導致當地政府必須在火災發生地四周發布強制疏散令。當局也指出，山火在當地形成了高聳的火積雲，而雷達也探測到火積雲可能會引發雷暴和閃電，並為這場恐怖火災帶來新的火勢。

水淹120cm！98歲嬤絕望照救她一命

水淹120cm！98歲嬤絕望照救她一命

南韓推動教育改革　「滿5歲」可就讀小一！

南韓推動教育改革　「滿5歲」可就讀小一！

彈射座椅出包　美軍停飛F-35等多款戰機

彈射座椅出包　美軍停飛F-35等多款戰機

99歲嬤墳前要放巨鵰雕像　家屬圓夢照片曝

99歲嬤墳前要放巨鵰雕像　家屬圓夢照片曝

關鍵字：

日韓要聞北美要聞國際軍武南韓美國太平洋龍北韓朝鮮

讀者迴響

熱門新聞

台女赴柬埔寨「行事曆」曝！　7天內遭多人性侵9次

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

見飛柬埔寨機上1幕　他怒：台灣人騙台灣人

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

MIRROR舞者「頸椎爆裂」父母今早返港

鬼月「家裡放這3東西」好兄弟超愛！12禁忌一次看

怒控理科太太駭IG偷看私訊…「理科先生罵錯人」！

林智堅英文姓氏是Wang？　研究大綱封面被抓疑點網瘋傳

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

爆乳短裙妹排排站受檢　見緝毒犬嬌喊：好可愛

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

妹子喝醉與友對話超鬧　倒YA變嘎咧含酒精版！

妹子喝醉與友對話超鬧　倒YA變嘎咧含酒精版！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面