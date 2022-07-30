南韓8成民眾贊成安樂死！盼修法讓癌末病患尊嚴離開　醫憂遭濫用

▲癌末患者經歷極大痛苦，南韓8成民眾贊成立案安樂死。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

安樂死合法化與否在各國間存在著不少爭議，隨著現代人對於生活品質、生命尊嚴的重視，南韓在實施一項調查後發現，高達8成的受訪民眾普遍支持協助癌末患者進行安樂死。南韓國會議員安圭伯今年6月就提案，希望修訂「助力尊嚴死法」，讓癌末患者能自行決定結束生命旅程。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓政治圈人士今（30）日指出，共同民主黨國會議員安圭伯曾於6月15日代表提案，目標在於修訂「助力尊嚴死法」，該法屬於安寧完化醫療與臨終過程之患者嚴命醫療決定相關法律修訂案。

其中所提到的「醫師協助自殺」又被稱之為助力尊嚴死（安樂死），指的是經歷極度生心理痛苦的癌末病患，透過醫師提供終止生命的藥物，來自行決定結束生命，醫師在最後過程不會協助投藥，而是將藥物給予癌末病患保管，讓病患自行決定何時終止生命，在概念上與傳統的安樂死略有不同。

民意調查機構「韓國Research」曾於本月1至4日針對南韓境內1000名18歲以上的成年男女進行調查，其中贊成助力尊嚴死相關立法的民眾高達82%、反對者則占18%，25%的民眾認為尊嚴死（安樂死）能保障癌末患者生命自主權、23%的民眾認為此項法案能讓癌末患者死得更有尊嚴。

不過報導也指出，醫療相關從事人員其實對此項法案也抱持擔憂，認為此項法案恐怕讓社經地位相對弱勢的癌末患者變相被迫選擇接受尊嚴死，突顯出南韓公共醫療照護系統的缺失。

其實在該項民調持贊成意見的民眾之中，有20%的人認為如讓癌末患者自行決定接受尊嚴死，可以減免家屬的痛苦與照護負擔，6%的人則認為可以減少醫療照護費用支出與社會負擔。

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